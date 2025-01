Crociere, a Ravenna partita la stagione 2025: il calendario delle navi in arrivo

Ravenna, 13 gennaio 2025 – Al terminal crociere di Porto Corsini è iniziata la stagione 2025. La prima nave importante arriverà il 5 maggio. È ‘Celebrity Costellation’, 2.145 passeggeri, e a seguire il 17 maggio ‘Explorer of the Seas’ della compagnia Royal Caribbean con 3.282 turisti a bordo. Entrambe sono gestite dall’agenzia Mirco Santi e torneranno ogni weekend fino al 20 ottobre.

Come negli anni scorsi, è stata ‘Artemis’, della compagnia Grand Circle assistita dalla Navenna, ad aprire il 4 gennaio il calendario, una nave con 45 ospiti che torna altre 20 volte fino a dicembre. Le toccate saranno complessivamente 84 (83 nel 2024), di cui 33 in home port. In totale circa 225mila passeggeri, il 17% in meno del 2024 quando furono 272mila, per lo più americani e inglesi, ma anche canadesi, spagnoli e in misura minore irlandesi, sud americani, australiani, italiani e francesi. La flessione è dovuta al cantiere in corso della ditta Ar.Co. Lavori per la costruzione della nuova stazione marittima, che sarà completata per l’avvio della stagione 2026. Infatti, per garantire la qualità dei servizi, è stato necessario ridurre gli arrivi, che riprenderanno a pieno regime il prossimo anno con una previsione di 400mila turisti.

Da segnalare il ritorno per cinque volte di ‘Explora’, che può imbarcare fino a 900 persone. Della compagnia MSC è stata presentata lo scorso luglio a Porto Corsini, un brand nuovo legato al mondo del lusso, con servizi paragonabili a quelli di un hotel di altissimo livello. Un nuovo arrivo è quello della tedesca ‘Mein Schiff 6’, nove scali da 2.500 persone l’uno, agenziata dalla Mirco Santi come ‘Norwegian Viva’ attesa a novembre con 3.219 ospiti e 1000 persone di equipaggio.

Anche questa è una nave di prima classe, varata nell’agosto 2023 fece il suo viaggio inaugurale a Ravenna l’1 settembre di quell’anno. A fermarsi una notte in porto saranno ‘Viking Sea’ gestita dall’agenzia Corship, 930 passeggeri, il 31 ottobre e l’1 novembre, e ‘Le Bouganville’, 184 viaggiatori, il 3 e 4 agosto con la Navenna. Scaleranno a Porto Corsini il 9 giugno e il 5 agosto anche Marella Explorer 2, a bordo 1.750 ospiti, con l’agenzia Archibugi, Allura (1.218) e Azamara Onward (650), Sea Cloud Spirit (135) e Athena (45).

Nel frattempo, i lavori al cantiere della nuova stazione marittima proseguono come da programma. Un progetto di circa 45 milioni totali su un’area di 18 ettari con il gestore del terminal, Ravenna Civitas Cruise Port, che investirà 35 milioni di euro e Autorità portuale che realizzerà il Parco delle Dune, 12 ettari ‘verde’ con una spesa di 10 milioni di cui 1,5 di contributo dalla Regione Emilia-Romagna per un 2026 che si prospetta da record.