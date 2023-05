Crociere, via alla stagione Ieri sbarcati in 2400 dalla Royal Caribbean

Nelle prime ore di ieri mattina, con il cielo pieno di nubi minacciose, è arrivata al terminal crociere di Porto Corsini la nave ‘Explorer of the Seas’ di Royal Caribbean, che inizia la stagione 2023 con il primo dei 28 scali previsti fino all’autunno dal porto di Ravenna. La Explorer – lunga 311 metri - subentra alla ‘Brilliance of the seas’ nell’utilizzo del terminal ravennate come home port, scalo di inizio e conclusione delle crociere di 7 o 11 giorni in Adriatico.

L’ammiraglia di Royal Caribbean può portare fino a 3100 passeggeri. Ieri mattina ha sbarcato 2400 ospiti e nelle ore successive ne ha imbarcati 3mila, in pratica il ‘tutto esaurito’. Le operazioni di ingresso in porto e di ormeggio si sono svolte tutte regolarmente grazie al supporto consueto di piloti, ormeggiatori, rimorchiatori. Ad assistere a tutte le operazioni Adsp e Ravenna Civitas Cruise Port (società di gestione del terminal, diretta da Anna D’Imporzano), gli agenti marittimi della Mirco Santi. Salpata la Explorer of the seas, questa mattina alle 5 sarà la volta della ‘Celebrity Constellation’ della società armatrice Celebrity Cruises (sempre nell’orbita di Royal Caribbean) che utilizzerà per tutta la stagione il terminal come home port con una quindicina di arrivi. Le crociere della Celebrity durano 11 giorni, tre in più della tradizionale settimana. Il viaggio di lusso si sviluppa tra Isole Greche e Turchia. La nave, in partenza alle 19 di oggi, farà 24 ore di navigazione per raggiungere la prima isola greca da visitare, Katacolon. Seguiranno Atene, Efeso, Mykonos, Santorini, Chania, Zakintos. Lo scorso anno il centro storico rimase favorevolmente colpito dalla numerosa presenza di turisti americani e asiatici che, in attesa di imbarcarsi il giorno successivo, sceglievano di trascorrere una notte nella città degli 8 monumenti Unesco. Uno studio diffuso recentemente a Civitavecchia (primo scalo d’Europa a pari merito con Barcellona, con 2,4 milioni di passaggi crocieristici all’anno), spiega che ogni 24 crocieristi (Ravenna ne farà 300 mila a fine stagione) si crea un posto di lavoro; ogni passeggero spende mediamente 750 dollari (altre ricerche riportano cifre inferiori, ma sempre molto interessanti) nei luoghi che visita (oltre il costo della crociera stessa) e il 63% di quanti visitano un luogo ci tornano poi indipendentemente dalla crociera. Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, dopo aver visto un video realizzato ieri mattina segnala: "Nel video ripreso alle 8.40 di mattina da un passante si vedono file di crocieristi appena scesi attendere allo scoperto sotto la pioggia battente, bambini compresi, senza una pensilina una o qualche altro riparo, di potersi muovere da lì per visitare, secondo le loro intenzioni, la famosa Ravenna ex capitale d’Italia e d’Oriente, oggi capitale del mosaico, o magari il tipico borghetto marino".

lo. tazz.