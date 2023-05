Crolla un pino in via Renato Serra, distrugge un’auto e ne danneggia altre due

Il maltempo non ha determinato, a Ravenna, le stesse conseguenze drammatiche che ha avuto in provincia. Ma ha augualmente provocato qualche danno. A creare situazioni di pericolo, più che la pioggia battente, ma mai sotto forma di bomba d’acqua, è stato soprattutto il vento che ha sferzato la città. A questo mix si deve la caduta di un pino marittimo, crollato in via Renato Serra poco dopo le 13 di ieri. Nella caduta l’albero ha travolto tre auto, distruggendo una Hyundai e danneggiando altre due vetture. Negli abitacoli non c’era nessuno, né transitavano altre auto o passati. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, la Polizia locale e Azimut, unitamente all’assessore al verde pubblico Igor Gallonetto.