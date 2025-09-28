Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaCrolla una soletta dal tetto. Paura al terminal crociere
28 set 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Crolla una soletta dal tetto. Paura al terminal crociere

Crolla una soletta dal tetto. Paura al terminal crociere

Nella tarda mattinata la struttura in calcestruzzo, prefabbricata, ha ceduto. Nessun ferito: "Non è un caso, rispettate le norme di sicurezza".

Una foto del cantiere del terminal scattata lo scorso aprile

Una foto del cantiere del terminal scattata lo scorso aprile

Per approfondire:

Un grosso rumore seguito da una nube di polvere ha interrotto la tarda mattinata di ieri al cantiere del nuovo terminal passeggeri di Porto Corsini, dove è in costruzione la nuova struttura destinata al traffico crocieristico. Una soletta prefabbricata in calcestruzzo ha ceduto durante le lavorazioni, provocando momenti di forte apprensione tra operai e presenti, ma senza causare feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incidente alcuni addetti erano impegnati nella posa delle solette che comporranno la copertura. Improvvisamente, uno degli elementi in cemento armato si è spezzato e ha ceduto, cadendo a terra con fragore. La zona è stata subito avvolta dalla polvere, ma l’area sottostante era sgombra, come previsto dalle norme di sicurezza. "Non è stata fortuna che non ci fosse nessuno sotto: fa parte delle regole che seguiamo nei cantieri", hanno spiegato i responsabili.

Il terminal crociere, in quel momento operativo con passeggeri in transito, ha vissuto momenti di allarme, anche se la situazione è rientrata rapidamente. La parte interessata dal cedimento è stata isolata e messa in sicurezza, mentre i lavori nel resto del cantiere sono ripresi dopo i controlli preliminari.

Ora le verifiche si concentrano sulla ditta fornitrice delle solette prefabbricate: l’obiettivo è accertare quale difetto abbia causato il cedimento improvviso e se siano necessari ulteriori controlli sui materiali già posati. Tecnici e ingegneri stanno valutando anche se l’episodio possa avere ripercussioni sulla tabella di marcia dei lavori, che puntano a rendere la nuova infrastruttura pienamente operativa per le prossime stagioni turistiche. L’incidente ha comunque acceso l’attenzione sulla fase delicata della costruzione, che prosegue nonostante le criticità emerse.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbanaCrociere