Crolli nei nuovi uffici comunali. La protesta dei lavoratori

Mercoledì scorso il coordinamento dell’Rsu del Comune di Ravenna ha rivolto ai vertici dirigenziali dell’Amministrazione la "richiesta di sopralluogo a garanzia di sicurezza del luogo di lavoro". "A seguito della segnalazione del crollo del neon nell’ufficio del servizio elettorale e altri episodi di distacco di pannelli che hanno interessato nei giorni scorsi l’anagrafe, siamo a chiedere urgentemente un sopralluogo e una verifica puntuale degli uffici e delle postazioni al pubblico site nella palazzina di Via Berlinguer 30". Questa la richiesta della rappresentanza sindacale unitaria, peraltro in un edificio di nuova costruzione. Della vicenda si è interessata Lista per Ravenna, con gli esponenti Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni che hanno effettuato un sopralluogo.

"Al piano terra, in un locale dell’Ufficio elettorale, mentre fortunatamente non c’erano persone, erano piombate a terra dal soffitto due plafoniere a led di cm 120 x 30. Non abbiamo ottenuto riscontri sul “distacco di pannelli che hanno interessato l’anagrafe” avvenuto sicuramente in giorni precedenti, come attestato dalla Rsu. Ci ha però colpito, al confronto, nell’androne da cui il personale e il pubblico si diramano verso gli uffici del piano terra e verso la scala che conduce ai piani superiori, un lampadario di grandi dimensioni a sospensione dal soffitto, modello a ragno, composto di numerosissimi paralumi di forma conica e con fili elettrici di lunghezza variabile per adattarsi agli ambienti sottostanti, soprattutto allo scalone di legno. Negli uffici del primo piano, a febbraio, il controsoffitto, composto di pesanti doghe metalliche rettangolari, ha ceduto. Tuttora non rimossa, ha lasciato in alto un’ampia apertura. Nello stesso piano, circa un anno fa come pure a maggio di quest’anno, ingenti volumi di acqua caduti dal controsoffitto, per guasto impiantistico idraulico, hanno provocato danni agli uffici. È tuttora visibile nel controsoffitto una griglia di metallo per l’erogazione dell’aria di riscaldamento e del sistema di rinfrescamento, uscita dalla propria sede a causa del passaggio di acqua, probabilmente anche per l’umidità generatasi". Il progetto del nuovo Polo degli uffici, approvato nel 2004 e iniziato nel 2015, dei cui due palazzi è stato finora attivato, sette anni dopo, solo quello del Comune, è costato alla fine quasi il doppio, circa 32,5 milioni e 3.000 euro al metro quadrato.