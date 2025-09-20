Crollo mortale alla diga. Il giudice dispone la superperizia: "Chiarire errori e responsabilità"

Una svolta attesa dopo quasi due anni e mezzo di dibattimento. Nel processo per il crollo della diga di San Bartolo, che il 25 ottobre 2018 costò la vita al 52enne Danilo Zavatta, tecnico della Protezione civile, il giudice Cosimo Pedullà ha disposto una superperizia affidata a due esperti di fama nazionale: i professori e ingegneri Domenico Pianese e Luca Pagano. Toccherà a loro sciogliere i nodi tecnici più controversi di una vicenda che ha messo sotto accusa nove imputati, tra progettisti, imprenditori e dirigenti regionali.

Alla sbarra siedono Daniele Tumidei (difeso dall’avvocato Alessandro Melchionda), legale rappresentante della Gipco srl e titolare della concessione per la centrale idroelettrica; Angelo Sampieri (avvocato Max Starni), progettista esecutivo per la società Go4it; Silvano Landi (avvocato Gianni Zaganelli), capocantiere; Massimo Casanova (avvocato Fabrizio Bellavista), imprenditore di Sarsina; Franco Frosio (avvocato Marco Riponi), tecnico Go4it; Andrea Bezzi (avvocato Luca Orsini), funzionario della Protezione civile di Ravenna; Claudio Miccoli (avvocati Lorenzo Valgimigli ed Enrico Ferri), dirigente della Regione Emilia-Romagna; Davide Sormani (avvocato Cristiano Basile), della Protezione civile; e Mauro Vannoni (avvocato Mariano Rosetti), dirigente della Protezione civile regionale. Gran parte ha già risarcito la famiglia Zavatta – parte civile con l’avvocato Carlo Benini –, ma il processo per omicidio e disastro colposi prosegue.

Il quesito della superperizia è ampio e articolato. I periti dovranno innanzitutto ricostruire la fisionomia del progetto originario della chiusa di San Bartolo, con particolare attenzione ai taglioni e agli altri presidi anti-sifonamento: elementi chiave perché, secondo l’accusa, la loro eliminazione avrebbe indebolito le fondamenta della struttura.

Un secondo punto riguarda il progetto della centrale idroelettrica: la sua idoneità, la completezza delle indagini sui terreni – ritenuti sabbiosi dalle difese –, la stabilità degli scavi e delle opere provvisionali come palancole e micropali, nonché le verifiche di compatibilità idraulica e strutturale. Dovrà essere chiarito se la costruzione della centrale abbia interferito con la diga esistente e se la rimozione di presidi idraulici, per favorire i lavori, abbia avuto un ruolo causale nel crollo.

Un terzo capitolo è dedicato agli eventi che precedettero la tragedia: lo scalzamento di una pila nell’aprile 2017, i dissesti del settembre 2018 e infine il 25 ottobre, giorno dello stress test che coincise con il crollo mortale. I periti dovranno stabilire la natura e la correttezza delle riparazioni effettuate in quelle occasioni, compresa la realizzazione del cosiddetto pozzettone, un foro rimasto aperto a lungo sul fondo del canale di derivazione. Secondo i consulenti della Procura, quella cavità trasformò la platea della centrale in una “groviera”, facilitando i fenomeni di sifonamento che portarono alla frana della spalla del ponte. Per la difesa, al contrario, "il pozzettone era solo una spia del problema", legato piuttosto alla natura geologica del fiume e a manovre scorrette sulle paratoie. Infine, Pianese e Pagano dovranno verificare lo stato dell’opera dopo il disastro, valutando se i lavori di messa in sicurezza abbiano portato alla luce presidi anti-sifonamento originariamente esistenti e mai documentati nei progetti della centrale.

Il processo si è finora mosso tra ricostruzioni opposte. I consulenti del Pm Lucrezia Ciriello hanno parlato di segnali ignorati e di un impianto idroelettrico progettato “con leggerezza”, privo di studi idraulici e incompatibile con una diga di inizio Novecento. Le difese ribattono che "non furono errori di progetto", ma concause esterne: terreni sabbiosi, svuotamenti troppo rapidi, manovre regionali sulle paratoie.

Ora sarà la superperizia di Pianese e Pagano, attesa nei prossimi mesi, a stabilire se la morte di Zavatta fu il frutto di scelte ingegneristiche sbagliate o di una catena di eventi non prevedibili. Solo dopo la consegna della relazione (termine fissato per metà gennaio, salvo richieste di proroga) il processo potrà imboccare la sua fase conclusiva.