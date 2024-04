"Crossodromo, sfregio alle colline"

Il gruppo Faenza Eco-logica punta il dito contro il crossodromo di Monte Coralli, in particolare su "180.371, 02 euro per pagare l’ampliamento dell’impianto di illuminazione". Perché per l’ampliamento sono stati utilizzati 4 milioni dal Pnrr. "Con il rifacimento del tracciato – si legge nella nota –, è stato cambiato il volto a una collina, togliendo tutti gli alberi e alimentando il dissesto idrogeologico". E ancora: "Il vicesindaco Fabbri pare non vergognarsi dell’enorme sperpero di denaro pubblico quando annuncia: “In previsione dell’apertura alle gare internazionali e al conseguente aumento di flusso d’accesso alla zona di Monte Coralli, il Comune interverrà per l’allargamento della strada d’accesso”. E così giù altri alberi, suolo e soldi. Aumenterà il traffico di auto e relativo inquinamento".