Crossroads, il tributo di Bosso a Pino Daniele

Seconda tappa a Fusignano per l’edizione 2025 del festival itinerante Crossroads. Stasera all’Auditorium Corelli (inizio alle ore 21) si esibiranno in concerto il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Seby Burgio, impegnati nell’omaggio a Pino Daniele ’Il cielo è pieno di stelle’.

Accompagnato dal pianista Seby Burgio, che in questa occasione sostituisce Julian Oliver Mazzariello, momentaneamente indisponibile per cause di forza maggiore, Fabrizio Bosso si cimenta con le canzoni di Pino Daniele. Ne sortisce un ritratto del cantautore che punta tutto sulla musica, tralasciando i testi, permettendo quindi una grande libertà creativa ai due solisti. ’Il cielo è pieno di stelle’, uscito su disco nel 2024 per la Warner (in quel caso il pianista era Julian Oliver Mazzariello), esplora il canzoniere di Pino Daniele passando da ’Napule è’ (1977) a ’Je so’ pazzo’ (1979), “Quannochiove” (1980) sino alle più recenti ’Quando’ (1992), ’Allora sì’ e ’Sicily’ (entrambe del 1993), quest’ultima incisa da Daniele, che ne compose le parole, con Chick Corea, autore della musica.

"La musica e la poetica di Pino Daniele – afferma Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita".

Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13. Biglietteria serale dalle 19.30: 338-2273423.