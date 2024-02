Crowdfunding per il Terzo settore. Oggi evento gratuito a Lugo promosso da La Bcc

La Bcc presenterà oggi pomeriggio alle 17:30 a Lugo, presso la Sala della Collegiata, il progetto ’Crowdfunding: l’energia del territorio’. La partecipazione all’evento, gratuita, consentirà alle associazioni ed agli enti del Terzo Settore di conoscere come La Bcc ravennate forlivese e imolese sostiene le campagne di raccolta fondi online per realizzare progetti di impatto per la comunità in collaborazione con Ginger.

"La Bcc – si legge nel comunicato – ha da sempre a cuore gli enti del Terzo Settore e il lavoro che quotidianamente portano avanti con grande impegno nel nostro territorio. Per questo sette anni fa La Bcc ravennate forlivese e imolese ha deciso di sviluppare ’Crowdfunding: l’energia del territorio’, un percorso che permette a tali enti di sfruttare il crowdfunding come strumento per reperire nuove risorse, ma anche per comunicare il

valore della loro attività, coltivare le relazioni con i sostenitori e trovarne di nuovi".

Continua ancora la nota: "Attraverso questa speciale iniziativa, infatti, la Banca mette a disposizione un contributo economico, ma anche le competenze pratiche e la tecnologia con le quali poter realizzare una campagna di raccolta fondi online di successo".

La prossima edizione di ’Crowdfunding: l’energia del territorio’ si svolgerà oggi, giovedì 1 febbraio dalle 17:30 alle 19 a Lugo, in piazza Girolamo Savonarola 1, presso la sala della Collegiata.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, clienti e non della banca.

Per confermare la propria presenza all’evento le associazioni e gli enti interessati possono registrarsi sulla piattaforma Ginger Academy a questo link: https://bit.ly/labcceventofebbraio2024.

L’evento è organizzato insieme a Ginger Crowdfunding, realtà che gestisce la piattaforma Ideaginger.it.

Durante le scorse edizioni del progetto la Banca ha supportato 192 progetti a favore del territorio, che hanno raccolto più di 2 milioni di euro con la partecipazione di 28.000 sostenitori.