"Cruciale la sistemazione dell’area collinare". A Casola Valsenio incontro sul dissesto idrogeologico. Il sindaco Nati: "Abbiamo 500mila euro di debiti fuori bilancio, non è facile ma stiamo lavorando"

Il circolo del Partito democratico di Casola Valsenio ha promosso un incontro pubblico su ’La situazione del dissesto idrogeologico e della viabilità extraurbana’. Sono intervenuti il segretario del Pd casolano Filippo Dardi, il sindaco Maurizio Nati; Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese e assessore provinciale alle infrastrutture e Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Dalle loro parole sono emerse la fatica e la preoccupazione di chi si trova oggi, ai diversi livelli amministrativi, a gestire la ricostruzione dei territori sconvolti dalle alluvioni e dalle frane del maggio 2023 e dell’autunno dello scorso anno, tra difficoltà economiche, stesura dei progetti, appalti, e reperimento delle imprese.

L’area collinare sembra soffrire anche di una non sufficiente consapevolezza generale riguardo ai danni del settembre e ottobre 2024 che hanno aggravato la situazione e vanificato parte degli interventi di somma urgenza.

A tal proposito Manuela Rontini ha spiegato: "La Regione, oltre a fare la sua parte per i finanziamenti che le competono sta intervenendo per accorpare gli eventi del maggio 2023 e dell’autunno scorso al fine di affrontare la situazione nella sua complessità e non fare differenze tra chi è stato colpito prima e chi dopo. Siamo fiduciosi perché i rapporti tra la Regione e il nuovo commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio si sono fatti più stretti, tanto che la struttura commissariale sta trasferendo la sede da Roma a Bologna". "Di fatto, ancor oggi – ha detto il sindaco Nati – abbiamo tutte le strade comunali di campagna e le due provinciali che portano a Fontanelice e Zattaglia aperte solo ai residenti e ai mezzi di soccorso. Ci stiamo lavorando ma ci troviamo a dover rimettere mano ad lavori già attuati, man mano che avviamo nuovi interventi, non pezze, ma definitivi".

A tal fine Della Godenza ha precisato: "Lungo la Provinciale n.70 di Prugno, ad esempio, interverremo per primi nei due punti critici con semaforo realizzando un nuovo tracciato. Invece per lo smottamento in corrispondenza del Giardino delle Erbe i tempi saranno più lunghi. Mi preme inoltre dire che è nata la consapevolezza che il fiume Senio, come la Sintria, non guarda a confini per cui anche per noi di pianura è cruciale la sistemazione dell’area collinare".

Il sindaco Nati ha poi aggiunto: "Pur nelle difficoltà economiche, basta ricordare che abbiamo 500mila euro di debiti fuori bilancio, stiamo lavorando, sia noi che altri, come il Consorzio di Bonifica che sta pulendo i rii e rinforzando le briglie. A breve interverremo con due stralci sulla strada di San Rufillo con una spesa complessiva di 13 milioni di euro; ma essendo fondi del PNRR dobbiamo concludere i lavori entro il 2026, e non sarà facile".

Beppe Sangiorgi