Csi: corso di formazione per educatori sportivi dei centri estivi

Il Csi Ravenna ripropone il corso di formazione o aggiornamento per gli educatori sportivi dei Cre. In modalità e-learning, con 24 ore di lezione, il corso è finalizzato all’ottenimento di una qualifica di primo livello territoriale. Sono già aperte le iscrizioni al nuovo corso: un’attività formativa che il comitato di via Guidarelli ripropone dopo i buoni riscontri di adesione ottenuti nel corso allestito nel 2022: sono state 23 le persone che si sono iscritte. Si tratta di un corso della durata di 24 ore, in modalità e-learning, con lezioni preregistrate, che consentirà a tutti gli iscritti di frequentare il corso quando vorranno o potranno, comunque entro e non oltre il 31 luglio. Le lezioni saranno condotte da alcuni formatori nazionali a cui se aggiungeranno altri messi a disposizione dal comitato territoriale di Ravenna-Lugo. Successivamente verranno proposti incontri di aggiornamento su temi specifici. Il corso attribuisce la qualifica di educatori sportivi per i centri estivi – cod. CONI BI005. Per chi è già in possesso di tale qualifica ed esclusivamente su richiesta, c’è la possibilità di acquistare l’aggiornamento per educatore sportivo dei Centri estivi al costo di 20 euro. La quota di iscrizione al corso è di 30 euro per i tesserati Csi e di 45 euro per i non tesserati. Il link per le iscrizioni è:https:ceaf.csi-net.itiscrizioni.