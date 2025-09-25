Ct Zavaglia al debutto in serie A1: "Siamo un gruppo unito"

Dal 5 ottobre, la squadra maschile del Circolo Tennis Dario Zavaglia debutterà in A1. Ne fanno parte il bosniaco Nerman Fatic, primo giocatore per la quarta stagione salito quest’anno al n. 230 nella classica Atp, Carlo Alberto Caniato (n. 470), Daniel Bagnolini, Luca Tomasetto, Niccolò Satta, Luigi Valletta, Pietro Licciardi, Matteo Mucciarella e Leone Spadoni. "È la prima volta nella massima serie per un club ravennate – spiega il direttore tecnico Omar Urbinati –. A parte Fatic, gli altri giocatori provengono tutti dal vivaio del circolo. Se sarà in salute, la squadra è competitiva: i giocatori sono gli stessi dello scorso anno ma quasi tutti hanno alzato il livello. Puntiamo a restare in A1 a lungo".

Del campionato fanno parte 16 squadre suddivise in 4 gironi. Il CT Zavaglia affronterà Sc Selva Alta, Tennis Comunali Vicenza e TC Italia. Una curiosità: quest’ultimo è il club in cui risulta tesserato il N. 2 al mondo Jannik Sinner che ovviamente non è mai sceso in campo in questo tipo di competizione. "Siamo un bel gruppo – afferma il capitano Francesco Rametta –. Anche se spesso i ragazzi si allenano in campi diversi, riusciamo a mantenerci uniti".

La ‘mina vagante’ della squadra è il 22enne Daniel Bagnolini, ora n. 1228 al mondo, sceso di quasi 400 posizioni a causa di infortuni. "Ho avuto due anni difficili – racconta –, ma quando gioco sono molto aggressivo. Ultimamente ho fatto due tornei, poi ho avuto un piccolo infortunio, starò bene per la A1".

Il 5 ottobre, dalle 9, sono in programma 4 singolari e 2 doppi che si disputeranno tra il campo 1 e il nuovo campo centrale montato tre giorni fa, proprio per far fronte agli impegni del nuovo campionato che richiede una tribuna in grado di ospitare fino a 50 persone. A effettuare il taglio del nastro, il sindaco Alessandro Barattoni. "Un momento importante per il tennis italiano e ravennate – commenta –. I colori giallorossi arriveranno nei circoli di tutta Italia".

"Il nostro club – aggiunge la vice presidente Egle Torri – con orgoglio rappresenta la città nella massima categoria. Un risultato che non è arrivato per caso, ma è frutto di grande lavoro e impegno. Vogliamo essere un esempio per tutti". Ha partecipato alla cerimonia di ieri mattina anche suor Anastasia, superiora delle Carmelitane, con un passato di forte giocatrice. "Il tennis non è solo uno sport ma un’esperienza di vita che rimane dentro per sempre", dice.

Roberta Bezzi