Cuccagna acquatica alle 16.30 E in serata concerto di Maggiore

Non mancherà neanche quest’anno l’appuntamento con gli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco a Casal Borsetti. La giornata inizierà in mattinata (ore 9.30), con la gara di castelli di sabbia. La partecipazione è gratuita e sarà possibile effettuarla sul posto nello stabilimento balneare di Casal Borsetti nel quale si deciderà di gareggiare. Alle 16.30 in programma c’è l’imperdibile ’Cuccagna acquatica’ con i concorrenti in bilico sul palo e, a seguire, lo Sposalizio del mare. Per la cuccagna ci si iscrive sul posto (costo 5 euro). Alle 19 aprirà lo stand gastronomico in piazza Marradi, con piatti tradizionali e una speciale paella di carne e pesce (presente anche un mercatino). Alle 21.30 Luca Maggiore salirà sul palco della piazza per il suo concerto (offerto della Pro loco di Casal Borsetti). La giornata si concluderà in bellezza con lo spettacolo pirotecnico in spiaggia alle 23.30. Info sulla pagina Facebook ’Lidi Nord Eventi Aps’.