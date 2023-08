Cuccagna acquatica, che spettacolo Sul podio tutti ragazzi di Cesenatico

È tutto targato Cesenatico il podio della Cuccagna acquatica, gara che si è svolta ieri pomeriggio sul Molo (lato nord) di Casal Borsetti (siamo nei pressi del Bagno Conchiglia, a una trentina di metri dalla spiaggia). Il più abile a raccogliere le bandierine tricolori in cima al palo di legno (reso debitamente scivoloso) è stato Matteo Bisacchi, seguito da Marco Casadei e Nicola Bonoli. "Gli iscritti erano 39, un numero che ci soddisfa in pieno", racconta Michele Antonini, presidente della Pro loco di Casal borsetti. Tantissime le persone che hanno assistito alla cuccagna, divertendosi per le imprese degli iscritti. "Siamo soddisfatti per come sta andando agosto", ha detto Antonini.