Tutti i cuccioli al Safari Ravenna: un’estate all’insegna dei nuovi nati

Ravenna, 4 settembre 2025 – L’estate 2025 che si sta per concludere e il Safari Ravenna ha regalato la possibilità di ammirare cuccioli, conoscere progetti di conservazione e avvicinare gli ospiti al mondo animale. Dopo l’arrivo di Jane, che celebra per la seconda volta nel Parco la nascita di un esemplare di Scimpanzé Verus, specie tra le più minacciate in natura, nel giardino zoologico ravennate è stato possibile meravigliarsi osservando cuccioli di zebra, giraffe, antilope alcine e struzzi.

Il continuo monitoraggio da parte di keeper e veterinari, ha reso anche possibile la ripresa in diretta del parto di una giraffa e l’osservazione tempestiva dello stato di benessere e salute della mamma e del cucciolo. La riproduzione di esemplari all’interno del parco avviene nel modo più naturale possibile limitando al minimo e solo se necessario l’intervento umano, nel rispetto della fisiologia della riproduzione stessa in natura.

Quello della nascita di Tom prima e di Jane circa un anno dopo, è un primato che vanta il Safari Ravenna, unico giardino zoologico ad aver celebrato la nascita di esemplari di questa specie, festeggiando il successo dell’ambizioso progetto Pan Italia che nel 2018 ha riunito zoo italiani detentori di scimpanzé per avviare una condivisione e un confronto su criteri di gestione all’avanguardia di questa specie.

Nel caso specifico di queste gravidanze infatti, data l’elevata importanza genetica della specie e i programmi di conservazione annessi, per osservare lo stadio di avanzamento delle gravidanze, è stato utilizzato il metodo di monitoraggio diretto mediante tecniche di training medico: l’esemplare, in maniera volontaria e grazie alla somministrazione di premi in cibo, si sottopone ad ecografia evitando così interventi farmacologici con anestesia.

In attesa che il 3 dicembre si festeggi il secondo compleanno del piccolo Tom, i keeper e i veterinari del Parco, sono già pronti ad affrontare autunno e inverno, continuando a prendersi cura di tutte le specie presenti e auspicando l’arrivo di nuovi cuccioli da conoscere nella stagione 2026.