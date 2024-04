Cucciolotti in festa domenica al parco ‘Pertini’

Cucciolotti in festa al parco ‘Pertini’ di Cotignola. Domenica tornerà, nell’area verde del paese, è in fatti in programma la festa degli Amici Cucciolotti, organizzata dalla sezione lughese di Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali. L’appuntamento, dedicato ai bambini e alle loro famiglie, parte alle 15 con un programma denso di eventi fra cui lo scambio di figurine dell’album ‘Amici Cucciolotti’. Tutti i bambini, che porteranno il proprio album, riceveranno tante sorprese. A seguire ci sarà la merenda per tutti e i laboratori didattici per la creazione di sfere di semi per aiutare le api. Il laboratorio ha come finalità di sensibilizzare i bambini all’importanza della cura e salvaguardia dell’ambiente. Alle 16.30, poi, i volontari dell’Enpa guideranno grandi e piccoli alla scoperta e alla conoscenza degli animali che popolano il parco, fra galline, galli, tacchini, capre, conigli, oche, cigni e altri ancora. Per i più piccini sono previsti spettacoli e giochi con il gruppo di giocolieri Los Andinos.

m.s.