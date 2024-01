Cucina pagata e sparita. Truffa da 4500 euro

I carabinieri hanno intrapreso una serie di contromisure a favore dei cittadini, soprattutto quelli ritenuti appartenenti alle ’fasce deboli’, invitandoli a tenere alta la guardia contro le truffe e i raggiri.

Nei controlli degli ultimi giorni i militari della stazione di Russi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna due uomini e una donna per truffa in concorso. Il trio infatti avrebbe indotto la vittima a versare loro la somma complessiva di circa 4500 euro per l’acquisto di una cucina, mai ricevuta.