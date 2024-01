’Cucina Sorriso’, la mensa popolare

In centinaia, ieri pomeriggio, per l’inaugurazione della cucina popolare ‘Cucinasorriso’, in via Levico a Cervia. Presenti le autorità cittadine insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini, al Prefetto Castrese De Rosa, al direttore dell’Azienda Aanitaria Romagna Tiziano Carradori, a don Federico Emaldi Vicario di Cervia, a Roberto Morgantini ‘inventore’ delle cucine popolari e alla volontaria e coordinatrice del progetto Cervia Social Food Daniela Poggiali. E poi gli immancabili volontari che già da mesi sono al lavoro per portare avanti anche la libreria Libridine, il negozio Risvolto e l’Emporio Solidale. L’inaugurazione di ieri, dunque, è stato un momento in cui tutti si sono riuniti per festeggiare la riuscita di un progetto al quale in molti stanno prendendo parte. Un progetto nato dalla voglia di fare comunità, di mettere insieme le persone prendendo se si ha bisogno e donare un po’ del proprio tempo e delle proprie capacità per un motto che diventa ‘Non io ma noi’.

Ed è il sorriso l’ingrediente segreto della cucina inaugurata ieri, già rodata da circa un mese, la quale sta già riscuotendo il pieno a pranzo sia per l’accesso delle persone in difficoltà sia di coloro i quali con una piccola quota alla quale si può aggiungere una donazione frequentano la cucina per la pausa pranzo o per passare del tempo insieme con altre persone. Convivialità nella sua accezione più ampia, quindi, alla base dello spazio vincitore di diversi finanziamenti che però va avanti anche, e soprattutto, grazie alla generosità dei tanti che ogni giorno donano cibo e vivande di diverso tipo. E i cuochi che ogni giorno si mettono a disposizione per preparare diverse portate con il cibo che c’è. Spazio quindi anche alla fantasia.

Il progetto è nato grazie a 23 realtà che si sono unite, con davanti la capofila Cooperativa San Vitale, e che oggi sono aumentate di gran numero. Lo ha riassunto il Prefetto Castrese De Rosa "mettere insieme le persone. Qui si accolgono persone che hanno bisogno di essere accolte con umanità. Se mettiamo al centro le persone noi istituzioni acquistiamo più credibilità". Ha poi portato i saluti anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "C’è molta Emilia Romagna in questa inaugurazione. È una terra che sa interpretare una idea di società che in tanti abbiamo. Sappiamo che una società è più sicura se anche le persone che stanno vicine a noi stanno bene o abbastanza bene. Si stanno acuendo le distanze tra chi sta bene e chi no. E dobbiamo tenere alti i servizi di welfare per chi ha bisogno. Gli ultimi anni sono stati difficil. Ci sono persone che non avrebbero mai pensato di dover chiedere aiuto e si oggi sentono imbarazzo perché non erano abituate. Oggi è una bella giornata che aggiunge un tassello alle cucine popolari, un luogo nei quali chi è in difficoltà può trovare un pasto ma anche relazioni umane". Nel pomeriggio, inoltre, la Giunta ha approvato la delibera che conferma il contributo di 80mila euro per la cucina popolare. Ieri, dopo i saluti delle autorità, il taglio del nastro ha inaugurato ufficialmente un importante realtà cervese che sta diventando un modello non solo regionale ma nazionale.

Ilaria Bedeschi