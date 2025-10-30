"Cucinasorriso, grande successo. Nel 2026 nuova stanza in magazzino"

La presidente della coop San Vitale, Romina Maresi, e la responsabile volontaria di Cucinasorriso, Daniela Poggiali, sono soddisfatte del 2025 di Cervia Social Food. Un grande progetto che si conferma punto di riferimento per l’aiuto alle fragilità del territorio grazie a una grande rete di volontari. E l’occasione è ottima per guardare al futuro con nuove iniziative.

Maresi e Poggiali, quali sono i numeri estivi di Cucinasorriso?

"Nei tre mesi estivi abbiamo preparato oltre 15.000 pasti, con una media a pranzo che si è avvicinata ai 140-150 ospiti. L’estate è un periodo particolare per un territorio a vocazione turistica, come quello cervese, perché giungono persone da altri territori in cerca di lavoro, che poi non riescono a trovare o non sono in grado di mantenere. Infine, l’estate comporta anche alcune modifiche organizzative, dovute al fatto che alcuni volontari lavorano e i cuochi, espressione dell’imprenditoria locale, sono molto più impegnati".

Quali sono le novità arrivate nel 2025?

"Il 2025 ha visto l’arrivo del nuovo forno di comunità intorno al quale si sta svolgendo un percorso partecipativo finanziato dalla Regione, per giungere a un modello organizzativo condiviso. Poi c’è stata la bella avventura del CaterRaduno e, in particolare, della grande cena in piazza Garibaldi, per la quale Cucinasorriso ha coordinato il laboratorio di cappelletti per mille ospiti e la donazione di tutti i secondi, preparati da oltre 30 esercizi di Cervia. Nel 2025 sono stati inoltre sottoscritti nuovi accordi con grandi donatori, che comportano l’arrivo di quantità importanti di beni alimentari. Infine, è stato attivato il nuovo servizio della Stoviglioteca, il prestito gratuito di beni e stoviglie per lo svolgimento di feste private con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di beni usa e getta e i rifiuti. Altri due progetti importanti sono stati la realizzazione di un murale con gli studenti dell’artistico di Ravenna e tre serate di cucina con gli studenti migranti dello Ial di Cervia".

Si può fare una stima del cibo donato?

"Tra la cucina e l’emporio, la media dei recuperi settimanali è di 2.500 kg. Poi i periodi sono molto differenti: in questo momento di chiusure stagionali, il magazzino e le celle frigorifere di Cucinasorriso hanno accolto quantità assai più importanti di eccedenze e rimanenze".

Quali sono le novità per il 2026?

"Il primo progetto riguarda la realizzazione, interna al magazzino, di una stanza per la valutazione e la cernita dei beni alimentari. Per questo è partita la raccolta fondi sulla piattaforma Ginger, ‘Pitagora: una stanza per scegliere’. Un altro progetto che partirà a breve vuole arrivare alla costruzione di un archivio di immagini familiari, dedicate al cibo e al mangiare insieme, per riflettere sui valori alla base della cucina e del progetto Cervia Social Food".

Quanti volontari ruotano attorno alle diverse attività?

"Oltre cento, con tempi e disponibilità differenti. Oggi, in particolare, avremmo necessità di implementare i Raccoglitori di briciole, volontari che ogni mattina, dal lunedì al sabato, raccolgono i beni alimentari presso la grande distribuzione e gli esercizi di vicinato. Chiunque voglia proporsi può telefonare al 334.3298097 o scrivere a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it".

Ilaria Bedeschi