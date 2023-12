’Cucinasorriso’, l’inaugurazione con Bonaccini

Sarà il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme al sindaco Massimo Medri e al prefetto Castrese De Rosa ad inaugurare ufficialmente ’Cucinasorriso’, la cucina popolare di Cervia, in via Levico 11A. L’appuntamento è il 16 gennaio 2024. La struttura è funzionante da inizio mese; vuole essere un luogo, spiegano i responsabili, "dove le persone più in difficoltà possono non solo avere un pasto caldo, ma avere anche l’opportunità di socializzare". La struttura è un ristorante dove tutti possono pranzare, ma con posti sempre disponibili per i cittadini fragili. La cucina popolare cervese è aperta dal lunedì al sabato, compresi i festivi, dalle 12 alle 14; per pranzare è richiesto un contributo di 8 euro.

Ogni giorno collabora al progetto il cuoco di un ristorante di Cervia e dintorni oppure un cuoco volontario. Si può accedere liberamente a pranzo, ma meglio prenotare contattando il numero 3427629030.