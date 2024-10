Cucinasorriso si arrichisce. Arrivano due nuovi forni

Un altro sogno si avvera a Cucinasorriso, la cucina popolare di Cervia, in via Levico 11A. Dopo le tantissime dimostrazioni di solidarietà per il luogo di convivio inclusivo e aperto a tutti ora un altro tassello è stato aggiunto con i forni di comunità. L’assessore ai Servizi sociali Gabriele Armuzzi: "Sarà bello sentire, di tanto in tanto, il profumo del pane appena cotto o della pizza appena sfornata oppure ancora delle lasagne nelle teglie portate dalle famiglie negli spazi interni ed esterni di Cucinasorriso quale ulteriore occasione di incontro, di costruzione di relazioni, di occasioni di benessere e di salute, di tutta la comunità e anche dei cittadini più fragili". L’inaugurazione è in programma domani alle 17, alla presenza del sindaco Mattia Missiroli e dell’assessore ai Servizi sociali Gabriele Armuzzi; verranno inaugurati due forni, con caratteristiche e finalità differenti. Il primo, posto sul cortile posteriore della cucina, è un forno a legna e si propone come forno di comunità, che, mediante uno specifico regolamento, sarà a disposizione, in alcuni giorni definiti, delle famiglie cervesi; è stato realizzato grazie ad una raccolta fondi finalizzata e scelta a livello nazionale, come percorso da valorizzare, da Banca Etica e grazie al sostegno locale della ditta Scozzoli.

Il secondo, invece, è un forno elettrico, collocato all’interno della sala Emozioni della cucina popolare e andrà ad arricchire l’offerta della cucina stessa; è stato donato da Lungomare 24, i cui titolari da sempre sono vicini all’esperienza della cucina popolare. L’inaugurazione è stata preparata insieme al Sindacato Panificatori Artigiani Provincia di Ravenna e a Linea Rosa. Saranno così a disposizione di tutti pane fresco e Caterinette coi colori di Cervia, realizzate e cotte direttamente sabato nei forni di Cucinasorriso. Sull’esempio di Bologna, Cucinasorriso vuole essere un luogo dove le persone più in difficoltà possono non solo avere un pasto caldo, ma avere anche l’opportunità di socializzare. La sala da pranzo è progettata per essere accogliente, con tavoli apparecchiati con piatti di ceramica, posate d’acciaio, bicchieri di vetro e tovaglie di cotone. A Cucinasorriso non si deve consumare il pasto in fretta, ma si può mangiare come a casa; si possono fare nuove conoscenze e vivere relazioni per combattere la solitudine e la tristezza, oltre che la fame. La cucina popolare di Cervia è aperta a tutti dal lunedì al sabato, compresi i festivi, dalle 12 alle 14. Le persone non in difficoltà possono pranzare con un contributo di 8 euro.

Ilaria Bedeschi