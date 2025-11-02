Cuffiani, una vita all’avventura: "Dai viaggi per mare ai quotidiani. E il grande amore per i cavalli"

Da bambino ha conosciuto i bombardamenti di Napoli e anche quelli di Mezzano, ha sussurrato ai cavalli e non solo, ai muli e ai torelli, ha letto, fino a consumarli, i libri di Salgari, da ragazzo ha frequentato prima la Fgci poi il Partito Liberale; e per oltre dieci anni Sante Cuffiani ha solcato l’oceano Atlantico, dalle coste Usa a quelle dell’America del Sud, poi ha messo radici fra Porto Corsini e Marina Romea, da poco costruita, dove per decenni ha distribuito e venduto giornali e libri ai tempi d’oro per le edicole, capace di ‘bruciare’ in una mattinata di metà agosto ben 2.480 quotidiani. E nello stesso tempo Cuffiani ha portato in famiglia, adottandoli, una bimba e un bimbo coreani, poi ha continuato a coltivare la passione per la musica e per il cavallo, fino a far nascere dal nulla su 320 ettari di pineta San Vitale il primo allevamento allo stato brado di cavalli ‘Appalosa’ che oggi, alle soglie dei 90 anni, ancora cura, e a sviluppare e gestire per qualche tempo il centro per il turismo equestre ‘Cavallo Felice’, alle porte di Marina Romea.

Lei quindi è nato a Napoli... "Già, da babbo, Giuseppe, di Alfonsine, e da mamma, Rita Ckinè, di origine greca. Il babbo era sommergibilista, di stanza a Napoli dove incontrò la mamma e si sposarono; nel 1936 sono nato io, poi tre anni dopo è nato mio fratello, Antonio. A due anni mi portavano a teatro, al San Carlo. Quando Mussolini disse che avrebbe mosso guerra all’Inghilterra impiegando i sommergibili, il babbo fuggì, disertò. Noi restammo un po’ a Napoli, anche sotto ai bombardamenti iniziati già nel ‘40, poi venimmo su, a Torri di Mezzano e qui nel ‘44 altri bombardamenti...C’era anche il babbo, Mussolini aveva altro da fare che dargli la caccia".

Suo padre era un tipo un po’ particolare, alla Totò... "Lei si riferisce a quando, con la complicità di un ufficiale dell’aeronautica, vendette per 40 milioni l’aeroporto della Spreta! Lasciamo perdere...io comunque gli ho voluto sempre bene e lui mi ha sempre aiutato. È grazie a lui se ho cominciato ad amare gli animali e se poi ho iniziato con l’edicola, prima a Porto Corsini quindi a Marina Romea...".

Mi spieghi... "Da Torri ci trasferimmo verso Punta Marina, c’erano solo campi...Lì ho cominciato a cavalcare il cavallo, i torelli, il mulo, a stare a contatto con questi meravigliosi animali. E nel frattempo cominciai a leggere, tutti i libri di Salgari, di Verne e poi crescendo anche altri autori, come John Steinbeck. Adoravo i libri di avventure...Avrei voluto prendere il diploma di terza media, ma il latino proprio non lo digerivo, così alla fine della seconda abbandonai, ma non ho mai smesso di leggere. E per tante cose mi considero un autodidatta".

A Porto Corsini quando vi siete trasferiti? "Avevo 14/15 anni, cominciai a frequentare la Fgci e poi mi iscrissi nelle liste del collocamento e a 16 anni ottenni il libretto di navigazione. Ebbi il battesimo del mare remando sulle barche per la pesca delle pavarazze, sei rematori e il timoniere, 10-12 quintali di pavarazze al giorno! Poi a 19 anni partii militare, in Marina, prima La Spezia poi Taranto, nocchiero scelto il mio grado. Mi affidarono anche compiti delicati, capii che era importante il fatto che nel frattempo avessi cominciato a frequentare i giovani liberali, dove peraltro conobbi Antonio Patuelli...E poi c’era un paradosso...".

Nel senso? "Ho sempre sofferto il mal di mare; per un marinaio è assurdo, vero? E ho insistito perché, nonostante questo disturbo, ho lavorato come marittimo a bordo dei mercantili per oltre dieci anni. Il mio primo viaggio, come imbarcato, fu a bordo del ‘Fernando de Baranchia’, mercantile spagnolo, un equipaggio di 33 persone di cinque nazionalità diverse. E ho cominciato così a solcare l’Atlantico vivendo in parte quelle avventure che leggevo sui libri e che tanto amavo, ho frequentato molto l’America Latina, l’Argentina soprattutto, in particolare quando cominciai a imbarcarmi sulle navi di Serafino Ferruzzi. Nel tempo libero, durante l’attracco per il carico dei cereali, cavalcavo nella pampa... Gli ultimi imbarchi li feci sui mezzi dell’Agip al servizio delle piattaforme".

Poi è sceso a terra... "Il babbo aveva piacere che la smettessi di girare il mondo, oltretutto a 31 anni, era il ‘67, mi ero sposato con Claudia, e così mi aveva regalato un locale a Porto Corsini che io attrezzai subito a edicola e libreria, fui il primo ad abbinare giornali e libri, modellai il negozio come avevo visto nei supermercati argentini. D’altra parte già da qualche anno, nei periodi in cui non navigavo vendevo i quotidiani su un banchetto a Marina Romea, una località che all’epoca stava muovendo i primi passi nel turismo".

Era tempo, fino a tutti gli anni Novanta, in cui la vendita dei quotidiani era in continua ascesa... "Un’epoca d’oro, e io l’ho vissuta tutta; di edicole con annessa libreria ne ho aperte tre fra Marina Romea e Porto Corsini. Oltretutto la mamma è sempre stata un’accanita lettrice di libri e quindi mi spronava. L’edicola era un luogo vitale, di incontro...di discussioni! Vendevo anche dischi, la musica era una mia antica passione...suonavo, in un complesso, l’armonica a bocca cromatica. Ho poi anche gestito la distribuzione dei giornali su tutto il litorale da Casal Borsetti a Punta Marina. Pensi che negli anni 80 un 14 agosto vendetti 2.480 quotidiani, un record assoluto. Cifra incredibile se raffrontata a oggi".

Lei ha anche adottato due bimbi... "Fui colpito terribilmente da un servizio comparso sul settimanale ‘Oggi’ relativo a poveri bimbi africani e decisi, con Claudia, di fare la mia piccola parte. Nel ‘75 arrivò Elisa, aveva 17 mesi ed era della Corea del Sud. E una quindicina di anni dopo arrivò Dario. Anche lui coreano. Due splendide creature, purtroppo Dario è morto a 21 anni".

Il suo rapporto con la natura, con gli animali, non è mai cambiato... "L’ho sempre coltivato fin da bambino e fin dalla fine degli anni 70 ho avviato un allevamento di cavalli ‘Appalosa’, allo stato brado, nella pineta San Vitale; all’inizio eravamo una quarantina di soci, oggi siamo dimezzati. Un’esperienza unica! Sono anche tecnico della Federazione italiana sport equestri e guida dell’Associazione nazionale turismo equestre. Negli anni 90, su richiesta, ho organizzato il centro ‘Cavallo Felice’ per il turismo equestre, fra Porto Corsini e Marina Romea. Per tre anni ne sono stato il direttore".