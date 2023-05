‘Culla per la vita’ a Ravenna nella parrocchia del Torrione. "Così i piccoli saranno al sicuro"

Ravenna, 27 aprile 2023 – A Ravenna entrerà in funzione una culla per la vita, sarà la terza in regione, dopo Bologna e Piacenza, ed è stata allestita nella parrocchia del Torrione in via Fiume Abbandonato. Al suo interno le donne che non hanno partorito in ospedale, anche se c’è la possibilità di farlo in anonimato, potranno lasciare i figli che hanno deciso di non tenere.

Il progetto è nato su iniziativa dell’associazione medici cattolici di Bologna in collaborazione con la consulta delle congregazioni laicali della diocesi di Ravenna. Ci sono voluti tre anni per portarlo a termine e ora è tutto pronto, manca solo l’inaugurazione ufficiale in programma il 10 giugno.

"La struttura con all’interno la culla riscaldata – spiega don Paolo Pasini, parroco del Torrione – è già stata ultimata. È stata collocata su via Fiume Abbandonato ed è autonoma rispetto alla chiesa, ci sarà un’insegna a indicarla e chi vorrà lasciare il proprio bambino potrà farlo nel più totale anonimato".

La scelta della parrocchia del Torrione non è stata casuale: si trova nella posizione ideale, su una strada percorribile in auto e sulla quale non sono presenti telecamere. "Trovare il luogo adatto – osserva Adele Ravelli, responsabile della consulta delle congregazioni laicali di Ravenna – è stato il primo passo. Inizialmente ci eravamo orientati sul centro, poi ci siamo spostati nella prima periferia perché presentava caratteristiche più adatte, soprattutto per la tutela dell’anonimato delle donne. E don Paolo è stato da subito disponibile".

All’interno della struttura sono presenti una telecamera e alcuni sensori che si attivano quando qualcosa viene lasciato nella culla. A quel punto scatta una sorta di allarme sonoro che avvisa una decina di volontari collegati telefonicamente, quindi partono gli accertamenti e il successivo intervento qualora nella struttura ci fosse un bambino.

"La culla – prosegue Adele Ravelli – è stata completata a febbraio, quindi ci siamo occupati dei volontari che stanno seguendo una specifica formazione, così da essere pronti per giugno".

All’inizio, dopo aver interpellato il vescovo Lorenzo Ghizzoni e aver scelto la parrocchia, è stato formato un comitato che seguisse il progetto. "Quindi – ricorda Ravelli – è partita la raccolta fondi che ha coinvolto tantissimi privati, ma anche banche e associazioni. Un prezioso aiuto è arrivato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e in totale la culla è costata circa 30mila euro. Hanno donato in tanti e chi meno poteva, più ha dato, senza voler essere retorici".

L’accesso è su via Fiume Abbandonato, non molto prima della Rotonda Olanda e una volta chiuso lo sportello non è più possibile aprirlo, se non dalla parte interna che si trova nell’area di pertinenza della parrocchia.

"La formazione dei volontari – conclude la responsabile della consulta – è fondamentale. Bisogna essere pronti a intervenire, tra l’altro spesso gli abbandoni si verificano di notte, e a capire come comportarsi nell’immediato, nell’attesa che arrivi il 118". L’inaugurazione avverrà in occasione di un convegno medico scientifico che avrà tra i suoi ospiti Marina Casini, presidente nazionale del Movimento per la vita e Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dei medici cattolici.