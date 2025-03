Cultura, 86mila euro per gli eventi

Da anni, nel territorio faentino, numerose associazioni culturali, animate da appassionati, si impegnano a vivacizzare la comunità organizzando diverse iniziative, che spaziano da appuntamenti musicali a spettacoli di strada, teatro ed eventi cinematografici. L’Amministrazione, riconoscendo il valore di queste iniziative, le supporta sul pieno finanziario. Questa collaborazione ha portato alla creazione di un calendario di eventi sempre più ricco, basti pensare che negli ultimi tre anni sono stati finanziati 155 progetti per oltre 260mila euro destinati alle associazioni promotrici. Il notevole riscontro di pubblico e il successo ottenuto hanno incentivato nuove collaborazioni con le realtà locali, che ogni anno attendono la pubblicazione del bando per pianificare le proprie attività. In quest’ottica, l’Unione della Romagna Faentina ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione di contributi destinati agli eventi culturali e di animazione turistica per il 2025.

"L’obiettivo – si legge nel bando – è sostenere iniziative in grado di valorizzare le specificità locali e attrarre nuovi pubblici, promuovendo al contempo il ruolo delle associazioni nel rafforzare la coesione sociale e la vitalità culturale del territorio". Per il 2025, l’Unione della Romagna Faentina ha stanziato 86.300 euro, con una copertura massima del 50% delle spese sostenute per ciascun progetto. I contributi saranno destinati ad attività che si svolgeranno nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. Il bando è rivolto agli enti del terzo settore, alle associazioni culturali e sociali, alle fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro e agli enti riconosciuti; sono escluse le realtà che abbiano in essere convenzioni o rapporti contrattuali con l’Unione della Romagna Faentina o con i singoli comuni aderenti. Per semplificare la procedura, le domande di contributo dovranno essere presentate solo in formato digitale attraverso il portale dei servizi al cittadino, tramite Spid o Cie. Il contributo varia in base al comune in cui si svolge l’evento: a Faenza l’importo massimo è di 5.000 euro a progetto; a Casola Valsenio, Brisighella e Castel Bolognese fino a 3.000 euro; a Solarolo fino a 2.000 e a Riolo Terme fino a 1.000 per iniziativa. Le informazioni dettagliate sul bando sono disponibili al link: https://www.romagnafaentina.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-bando-contributi-eventi-culturali-e-di-intrattenimento-anno-2025.

Oltre al sostegno economico diretto, l’Unione si impegna a coordinare e promuovere le iniziative culturali delle associazioni attraverso progetti condivisi, come un calendario di eventi (Faestate.it), una newsletter (Vivi Faenza) che ogni venerdì fornisce gli appuntamenti della settimana successiva e che viene inviata agli iscritti e comunicazioni sui social media delle amministrazioni, offrendo così a cittadini e visitatori una piattaforma completa per consultare gli eventi. "Sostenere eventi e appuntamenti culturali – afferma Massimo Isola, presidente dell’Unione della Romagna Faentina – significa investire nel futuro delle nostre comunità. Con questo bando intendiamo continuare a supportare le associazioni che da anni arricchiscono il territorio con eventi di qualità, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. La cultura non è solo intrattenimento, ma uno strumento fondamentale di coesione sociale e sviluppo economico. Vogliamo valorizzare l’impegno di chi, con passione, contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più vivo e attrattivo".