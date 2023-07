Cultura, Commissione a C. Bolognese

La Commissione Cultura della Regione fa il sopralluogo sulle scuole danneggiate dall’alluvione. L’appuntamento è per oggi alle 9.30 a Castel Bolognese. Il programma prevede l’audizione del sindaco del Comune di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, della delegata all’istruzione Maria Luisa Martinez, dell’Ufficio scolastico regionale con il vicedirettore generale dell’Ufficio scolastico regionale Bruno E. Di Palma, dell’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale di Ravenna con Paolo Bernardi sull’emergenza alluvione. Al termine la Commissione farà un sopralluogo su alcuni edifici scolastici colpiti dall’alluvione.

Alle 15 si riunirà la Commissione Parità per la nomina del nuovo presidente del Corecom e del nuovo difensore civico. Si procederà alla verifica dei requisiti per la nomina del presidente e dei due componenti del Corecom e di quelli per l’elezione del difensore civico. I lavori potranno essere seguiti via streaming sul sito www.assemblea.emr.it.