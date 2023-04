Cultura, è polemica sui fondi

Bandi veri o fatti ’ad hoc’? È quello che si chiede il gruppo lughese di Rifondazione Comunista analizzando le date che compaiono sul bando pubblicato dal Comune "per la presentazione di proposte progettuali per iniziative di intrattenimento, animazione, aggregative e culturali da svolgersi nel territorio del Comune di Lugo - Periodo da aprile a novembre 2023", deliberato il 16 marzo scorso.

"A farci credere che qualcosa non vada in questo bando – spiegano da Rifondazione – è il post del 27 marzo 2023 del Lugo Music Festival, il quale mostra i manifesti per la rassegna che partirà dal giugno 2023 con lo stemma del Comune di Lugo. Ma se il bando si chiude il 5 aprile 2023, come fanno a stabilire già che la rassegna ci sarà? Il Comune potrebbe anche decidere di non finanziare la manifestazione, senza contare che le regole di esclusione e ammissione sono poco chiare. Qualcuno sottobanco ha già dato garanzie all’associazione?". Il meccanismo è dei bandi di assegnazione della manifestazione Lugo Vintage, con l’edizione già pronta prima della scadenza, e della Contesa Estense. In quest’ultimo caso, secondo quanto si legge nel bando, la presentazione "di proposte progettuali inerenti la co-realizzazione del progetto denominato Contesa Estense" da parte di "soggetti del terzo settore" disposti a collaborare con il Comune è prevista per il 10 aprile, ma date, organizzazione e programma della manifestazione sono già definite.

Tempistiche che lasciano "perplessi" spiegano da Rifondazione, che arriva a ipotizzare che lo scopo sia "eliminare le associazioni non allineate e inginocchiate al sindaco e al Pd". E rincara la dose: "Vorremmo ad esempio conoscere i rapporti tra il sindaco e l’azienda Edilpiù, onnipresente a Lugo nelle decisioni del primo cittadino. Infatti – sottolineano – dopo le strane nomine che abbiamo denunciato al Teatro Rossini e al Museo Baracca, scopriamo che nel consiglio del Ravenna festival è stato nominato su indicazione del sindaco di Lugo (...) il figlio del fondatore, e quindi anche proprietario, della Edilpiù". Si tratta della stessa azienda che l’estate scorsa ha realizzato LuOgo. "Dando per scontato che non ci sia niente di illegale nei rapporti tra la Edilpiù e il sindaco – prosegue la nota –, perché la nomina e più in generale l’iter (...) non è né condiviso né comunicato?"

Una risposta arriva dal Lugo Music Festival, associazione chiamata in causa più volte da Rifondazione. "Il patrocinio del Comune di Lugo è una domanda che qualsiasi associazione, impresa, ente può richiedere al Comune per le sue iniziative, è gratuita e il Comune può decidere di concederla oppure no. Non è legata a bandi, contributi o altro – spiegano –. Non possiamo certamente rispondere in merito alle metodologie con cui il Comune indice bandi o assegna i fondi. Da parte nostra possiamo solo dire di aver sempre messo il massimo impegno nel portare eventi di valore, qualsiasi fosse il contributo erogato". "Infine – concludono – Lugo Music Festival è un’associazione di promozione sociale che riceve fondi sia privati che pubblici per le sue attività. Nel nostro caso cerchiamo di portare la musica e le arti a un pubblico più vasto possibile con quattro linee d’intervento: musica, cinema, scuole e natura. È una fatica immensa, ogni anno, reperire fondi che sono rendicontati fino all’ultima virgola".

Monia Savioli