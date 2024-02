Cultura e turismo. Mar e Biennale del mosaico: "I numeri sono positivi"

Il 2023 si è chiuso con dati estremamente incoraggianti per il MAR - Museo d’arte della Città di Ravenna. L’anno, che ha visto l’inaugurazione della nuova sezione dedicata al mosaico contemporaneo con la collezione del 1959 e il ritorno della Biennale, registra 26.194 visitatori con un incremento complessivo pari al 54% rispetto al 2022. Di rilievo, si legge in una nota, il dato sugli incassi da biglietteria, 105.272 euro con un aumento del 99% rispetto all’anno precedente, a cui si accompagna il più 113% dei proventi da servizi aggiuntivi, quali bookshop, visite guidate e laboratori, pari a 42mila euro, a testimonianza "di una progettualità dinamica che ha accompagnato costantemente le attività espositive e che ha visto il MAR quale luogo di incontro e dialogo fra le diverse realtà artistiche del variegato e vivace panorama culturale della città".

I dati complessivi del museo sono coerenti con quelli dell’VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo, curata da Daniele Torcellini, inaugurata il 14 ottobre 2023 e conclusa il 14 gennaio 2024 e che ha coinvolto i luoghi più suggestivi della città, 55 siti, tra cui musei, istituzioni pubbliche, scuole, spazi privati e gallerie d’arte che hanno ospitato mostre, installazioni, site-specific e conferenze. L’intera città per circa tre mesi è stata protagonista della scena del mosaico contemporaneo attirando artisti e studiosi da ogni parte del mondo in rappresentanza di 18 nazioni. Più di 190 artisti coinvolti (di cui 66 stranieri) in oltre 70 progetti espositivi, 14 conferenze e convegni. La Biennale ha anche oltrepassato i confini della città con mostre a Bologna, Faenza, Riccione, Sant’Alberto e a Fusignano. Da ricordare che il MAR è stato il fulcro della manifestazione con la mostra BurriRavennaOro, a cura di Bruno Corà, l’evento espositivo più importante dell’autunno ravennate. La mostra ha registrato 16.891 presenze e un incasso complessivo di 98.649 euro. Con 8667 presenze si è chiuso l’evento espositivo dedicato al rapporto fra mosaico e design intitolato Episodi di Mosaico Contemporaneo. "Questi dati relativi alla Biennale appena conclusa - afferma l’Assessore alla Cultura e Mosaico Fabio Sbaraglia - ci incoraggiano e ci confortano sulla strada intrapresa immaginando questo evento come occasione per rilanciare Ravenna quale luogo di incontro, dialogo e scambio tra le tecniche e i linguaggi del mosaico e le sperimentazioni artistiche più contemporanee".