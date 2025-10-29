Cultura, ricetta vincente: "Teatro, lavori nel 2026"

Tema caldo, quello della cultura. L’assessora Federica Bosi che, numeri alla mano, cerca anche di smorzare alcune polemiche.

Assessora, quanti soldi sono stati investiti nel 2025 in cultura?

"Nella cultura, intesa come programmazione complessiva di eventi, estivi ed invernali, e sostegno alle associazioni abbiamo investito oltre 1.600.000 euro. E’ una cifra importante, ma come ribadito in più occasioni, sono convinta che la cultura insieme a sport e benessere sia lo strumento strategico per la promozione della nostra località. Ci siamo aperti a nuove esperienze, come è stato nel caso della rassegna di Mare d’Arte Festival che, in collaborazione con Sky Arte, ha mostrato la località di Milano Marittima sotto una nuova luce, attraverso la mostra ’Razza Umana’ do Oliviero Toscani Studio, l’installazione sugli scogli della scultura di Valerio Berruti ’Non basta il canto delle Sirene’, grandi nomi del teatro e della musica in Rotonda 1° maggio. Anche la collaborazione col collettivo Magma è risultata assolutamente positiva. Oltre alla rassegna Elementi, ormai esperienza consolidata e molto partecipata, la mostra Endless Summer ai Magazzini del Sale ha riscosso un enorme successo".

Oltre alle sperimentazioni?

"Accanto alle nuove progettualità abbiamo continuato a sostenere le realtà e gli eventi ormai consolidati, come Filosofia sotto le Stelle, Cervia La spiaggia ama il Libro, la mostra ai Magazzini del sale di Cna L’arte delle Fondazioni, Sapore di Sale ma anche tanti altri".

Come bilanciate la differenza tra stagione turistica e il resto dell’anno?

"Se in estate puntiamo a grandi eventi espostivi e alle grandi rassegne diffuse, in inverno collaboriamo molto più attivamente coi nostri istituti culturali, come la Biblioteca Maria Goia, il Musa e il teatro comunale Walter Chiari, e promuoviamo la nostra storia e le nostre tradizioni attraverso la collaborazione con le scuole del territorio, sempre molto partecipi alla vita culturale della città. Accademia Perduta ha presentato il palinsesto della nuova stagione teatrale, mentre la biblioteca porterà avanti diverse rassegne culturali, dedicate al teatro, alle grandi donne del passato e del presente e ai giovani ricercatori, avendo sempre anche molta cura dei bambini, con l’organizzazione di laboratori e letture pomeridiane. Infine, il Natale, da sempre momento dedicato alle famiglie, quest’anno vedrà aprirsi a esperienze culturali e artistiche nuove".

I lavori a teatro sono stati rimandati ma verranno fatti?

"Sì, i lavori a teatro verranno fatti nella prossima estate".

Quali sono i progetti per il 2026 e quanti soldi saranno investiti?

"Per il prossimo anno prenderemo quello che di buono e positivo è stato seminato nel 2025 e lo svilupperemo ulteriormente, ovviamente sempre tenendo conto delle esigenze e degli equilibri di bilancio. Abbiamo ora la certezza che la strada intrapresa è quella giusta e serve continuare in questa direzione".

Non sono mancate alcune segnalazioni per la piazza "blindata" per i concerti a pagamento. Cosa ne pensa?

"La piazza Garibaldi si presta in maniera quasi naturale ad ospitare grandi eventi musicali, vuoi per la sua bellezza che per la sua acustica. Siamo consapevoli che per alcune attività, la chiusura possa diventare un problema, ma abbiamo sempre cercato un dialogo con chi presentava criticità e spesso abbiamo trovato un punto di incontro nell’interesse del privato e dell’amministrazione comunale. Sicuramente servirà pensare a progetti alternativi che coinvolgano coloro che soffrono maggiormente delle chiusure dovute alla presenza del palco, ma quello che tengo a sottolineare è che grandi nomi della musica hanno calcato il palco della piazza e questo è innegabilmente uno storico importante che crea valore per la città. Da qui dobbiamo partire per trovare il giusto equilibrio e valorizzare ogni angolo del quadrilatero".

Ilaria Bedeschi