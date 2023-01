"Cumuli di rifiuti davanti a casa Ora basta, Hera intervenga"

A Budrio di Cotignola da circa un anno, da quando è stata avviata la raccolta differenziata, si sta verificano un abbandono selvaggio di sacchi d’immondizia e rifiuti. Questo triste fenomeno interessa via Crispi, via Torrazza e via Ripe, sul confine tra Lugo e Cotignola, dove i rifiuti vengono gettati in fossi, campi e pure nei cortili di case abbandonate. "Questo scempio – spiega Loredana Borghi – è iniziato da quando sono stati rimossi i cassonetti dell’immondizia e nelle ultime settimane, forse a causa delle fototrappole posizionate dove ancora ci sono, gli abbandoni sono aumentati. Ci siamo rivolti a Hera e all’Urp già da tempo perché qualcuno intervenisse ma, malgrado un sopralluogo effettuato dagli enti, nessuno purtroppo si è ancora mosso e dobbiamo vivere con i rifiuti spesso davanti alla porta".

La situazione è preoccupante per i residenti di queste tre vie e anche per i proprietari dei terreni adiacenti, che lamentano la mancanza di controlli e attenzione nei riguardi delle loro segnalazioni alle autorità. E una delle notti scorse, con il favore delle tenebre, un cambion ha abbandonato un carico di vetro all’interno di un appezzamento e il proprietario è rimasto esterrefatto. I numerosi abbandoni di rifiuti di questi ultimi mesi in tutto il Lughese, oltre a testimoniare l’inciviltà dei responsabili, danno forse però anche la misura di un servizio di raccolta dei rifiuti che si sta purtroppo dimostrando inadeguato. "È ovvio – sottolinea Borghi – che alla base di tutto c’è l’inciviltà di chi la notte viene a scaricare i rifiuti nei fossi o davanti alle case, ma certo ci aspetteremmo da Hera una maggiore attenzione alle nostre richieste e segnalazioni. Con i miei vicini Davide Nati e consorte e con Enrico Pattuelli, il proprietario del terreno dove è stato scaricato il camion pieno di vetro, ci siamo attivati per fare in modo che questi abbandoni vengano interrotti perché non vogliamo vivere in una discarica di rifiuti".

Daniele Filippi