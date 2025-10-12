Cuore e anima giallorossa. Addio a Giorgio Bartolini. Una vita per il Ravenna calcio

Una fetta importantissima della storia giallorossa se n’è andata. Non era ravennate per nascita ma per affezione, legato alla maglia e ai colori giallorossi probabilmente più di tanti autoctoni. Giorgio Bartolini, non c’è più, lui che del Ravenna Calcio è stato praticamente tutto, da giocatore a bandiera, da vicepresidente e pure da presidente. È stato l’anima della società da giocatore e lo è stato nei momenti difficili, ma anche come grande esperto di calcio al servizio della società e della città in cui aveva scelto di vivere al termine della carriera calcistica. E nella quale si è affermato anche come serissimo commercialista. Nato a Parma il 29 settembre del 1936 aveva dunque da poco compiuto 89 anni. Cresciuto prima nelle squadre del territorio ducale, passò al Parma nel 1953 in C, godendo della promozione della squadra in serie B nella quale ha giocato per 17 volte segnando 2 gol. Interno di centrocampo e trequartista a inizio carriera – classicamente libero a Ravenna alla fine – nel 1955 passò alla Juventus di Boniperti: per lui un ottimo primo anno con 16 presenze e 1 gol. Ma l’anno successivo, dopo un’unica partita, l’infortunio che ne ha minato la carriera ad altissimo livello. Inevitabile scendere in serie C, prima a Livorno (33 partite, 4 gol), poi a Ravenna con nove stagioni da incorniciare: 289 partite, di cui 224 di campionato. Il giorno dell’inaugurazione dello stadio Benelli affrontò la "sua" Juventus; segnò anche il primo gol ufficiale in campionato al Benelli, uno dei 37 segnati con la maglia giallorossa in serie C. "È un momento di grande dolore, ma la consolazione è che ha avuto una vita bellissima – racconta la figlia, Donatella Bartolini – ed è riuscito a fare tutto quel che desiderava. Era molto passionale e abbiamo avuto un rapporto emotivamente profondo e mi ha insegnato i veri valori della vita. Era molto orgoglioso di quanto aveva fatto anche come professionista, una volta smesso di giocare: metteva sempre il cento per cento in tutto quel che faceva. Il calcio ci ha unito, più che dividerci: è riuscito a coinvolgermi e poi decisamente a farmi appassionare al calcio e al Ravenna".

Lo ricorda, e non potrebbe essere diversamente, il Ravenna Calcio: "La società esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bartolini, figura di grande rilievo nella storia del calcio giallorosso. Terminata la carriera da calciatore, dopo l’ultimo fallimento societario, fu proprio lui a farsi carico della rinascita del club, assumendone la presidenza e guidandolo con dedizione in un momento complesso della propria storia. Il Ravenna Fc, insieme a tutta la comunità sportiva cittadina, si unisce al dolore della famiglia Bartolini, ricordando con gratitudine un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro club. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze da parte di tutta la società". Non poteva naturalmente mancare il cordoglio del primo cittadino di Ravenna, Alessandro Barattoni: "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bartolini, figura di rilievo della storia calcistica della nostra città, ma non solo. Fu interprete dei più alti valori sportivi: in 289 partite, non fu mai espulso. Ebbi modo di conoscerlo nel 2012, quando diventò presidente della coop. Ravenna sport 2019. In un momento difficile non si tirò indietro, anzi, si mise a disposizione con la sua storia e la sua credibilità per la ripartenza del calcio di alto livello nella nostra città". Da ieri è possibile porgere l’ultimo saluto a Giorgio Bartolini presso la camera mortuaria di Ravenna mentre le esequie si terranno domani, con partenza alle 15,30 proprio dalla camera mortuaria, mentre la messa si terrà alle ore 16 presso San Maria Maggiore, nella piazzetta retrostante la basilica di San Vitale. La tumulazione avverrà al cimitero monumentale di Ravenna, ormai a tutti gli effetti la sua città.

Ugo Bentivogli