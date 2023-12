‘Cuori di Picchio’ e le opere sulla polizia

Per il secondo anno, nella sede dell’associazione nazionale Polizia di Stato-sezione di Lugo, si sono ritrovate diverse autorità delle forze armate locali e i ragazzi dell’associazione lughese Cuor di Picchio, che si occupa di assistenza ai disabili anche attraverso un laboratorio socio-occupazionale. Un’amicizia, quella tra l’associazione della Polizia e Cuor di Picchio, che è nata da tempo e che si concretizza anche in questa iniziativa che vede esposti i dipinti dei ragazzi di Cuor di Picchio nella sede dell’associazione della Polizia, nella galleria del Corso a Lugo. Ogni anno, la Polizia propone un tema ai ragazzi: quest’anno il tema era proprio la Polizia e i ragazzi hanno prodotto opere sulla loro visione delle forze dell’ordine. Con le quali, peraltro, c’è un vero e proprio rapporto di amicizia, nato, spiega l’educatrice di Cuor di Picchio Marisa Malavolti, "dall’esigenza dei ragazzi di sentirsi sicuri nella loro città. Questi giovani desiderano giustamente di poter muoversi per le strade di Lugo in modo sicuro, e a tal fine il ‘farli conoscere’ alle attività cittadine diventa un strumento molto utile. Abbiamo anche stabilito convenzioni con bar, negozi, farmacie, che ci sono venuti incontro con un affetto sincero che li fa sentire protetti, e di conseguenza la loro autonomia nel muoversi per la città aumenta". L’attività di Cuor di Picchio si svolge in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Lugo. I poliziotti collaborano alla diffusione dell’attività dell’associazione per disabili portando quadri in bar e negozi; in particolare ci sono sempre due opere esposte al Doc Cafè di Lugo, sotto il Pavaglione. L’attività riguardante la produzione dei quadri si concretizza ogni anno anche con una mostra nell’ambito della festa di San Michele a Bagnacavallo, dove vengono venduti parecchi quadri.

Nel giorno dell’inaugurazione della mostra 2023 nella sede della Polizia i ragazzi hanno presentato anche una raffigurazione di San Michele Arcangelo bambino con il cappello della Polizia, che è stata distribuita ai presenti. A tutti i ragazzi di Cuor di Picchio è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Lorenza Montanari