Giornata romagnola per Gianni Cuperlo. Nel suo giro per l’Italia che lo sta portando in tutte le regioni, da nord a sud, il candidato alla segreteria nazionale del Pd torna in Emilia-Romagna e, arriva a Forlì nel primo pomeriggio di lunedì 6 febbraio per un mini tour che toccherà anche Ravenna e Cesena. Alle 14.30 Cuperlo è atteso a Forlì, alle 16 sarà a Ravenna dove renderà omaggio a due grandi ravennati, protagonisti della storia e della politica in Italia. Prima alla lapide di Benigno Zaccagnini posta sulla facciata della sua casa in via di Roma e poi alla lapide di Arrigo Boldrini, il comandante partigiano “Bulow”. Con queste visite Cuperlo intende, senza retorica, ricordare il senso più profondo del partito di cui fa parte. Alle 16.30 Cuperlo sarà in viale delle Lirica per incontrare sostenitori e stampa per presentare le linee della sua mozione congressuale.