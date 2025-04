Cura del patrimonio comunale, 366mila euro per lavori triennali

La scorsa settimana la giunta di Conselice ha approvato gli accordi quadro e stanziato le risorse con cui affidare gli appalti per la cura e la gestione del patrimonio comunale, con una validità triennale. In particolare le delibere riguardano l’installazione della nuova segnaletica verticale e la manutenzione della segnaletica orizzontale nelle strade di competenza comunale per un importo totale nel triennio di circa 75 mila euro. Gli interventi edilizi straordinari su fabbricati e aree comunali per un importo di 135 mila euro sui tre anni. La manutenzione ordinaria, la reperibilità diurna e notturna, il pronto intervento sulle 24 ore e la gestione dei sinistri sugli impianti di pubblica illuminazione per una cifra pari a 81 mila euro. Gli interventi elettrici sui fabbricati e sulle aree di proprietà comunale per altri 75 mila euro, sempre spalmati sul triennio. "Si tratta di un importo complessivo di 366 mila euro – spiega il sindaco, Andrea Sangiorgi – che abbiamo deciso di destinare a interventi puntuali di cura e gestione del bene comune di Conselice, San Patrizio e Lavezzola". Sono ancora in fase di definizione gli accordi quadro sul verde pubblico, anche se, in attesa della stesura finale, sono stati già stanziati 10 mila euro per il primo sfalcio, già avviato nelle aree verdi comunali, a cui ne verranno aggiunti altri 12.800 euro per ulteriori futuri sfalci.

Matteo Bondi