"Da 1.350 a 1.800 pazienti per medico di base"

Medici che vanno in pensione, assistiti in difficoltà con la tecnologia nel cambio e la priorità dell’Ausl nel garantire assistenza a tutto il territorio. Situazioni a cui fare fronte tenendo in considerazione inoltre la carenza di camici bianchi e di specialisti, i contratti temporanei dei medici di medicina generale, le rimodulazioni, i cambiamenti necessari del sistema sanitario e la burocrazia. Sfide che vedono coinvolti trasversalmente tutti i portatori di interesse: dagli utenti ai medici, dal personale sanitario e amministrativo ai dirigenti, politica e istituzioni comprese. Un quadro complesso che affonda le proprie origini negli anni passati e che da qualche anno a questa parte si è evoluto in modo significativo. A Faenza il 31 dicembre è andato in pensione il dottor Alessandro Costa, così come a Ravenna e Cervia almeno altri cinque medici di base.

Per Mauro Marabini, direttore del dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna, "la situazione è contingente perché è un problema puntuale di questo periodo a causa di tutta una serie di questioni di ordine burocratico e perchè manca un cambiamento di paradigma normativo". Nello specifico "rispetto allo specialista che continuerà a mancare per diversi anni, la situazione dei medici di medicina generale andrà ad assestarsi – sottolinea Marabini –, soprattutto nelle città. A differenza dei piccoli centri a Faenza non c’è una carenza di medici perché il fenomeno diffuso a cui oggi assistiamo riguarda l’accentramento dei medici nei grandi agglomerati urbani". A essere d’aiuto in questo senso secondo l’Ausl è "la digitalizzazione. Con le ricette dematerializzate e gli strumenti informatici che si hanno oggi è meno continuativa la necessità del medico. Dagli esami di laboratorio alla ricetta, oggi con uno smartphone si può raggiungere qualsiasi luogo, quindi è cambiata anche la natura del servizio stesso". Un altro fattore riguarda il numero di pazienti per medico, aumentati già da tempo: "L’organizzazione informatica e il personale amministrativo e sanitario, così come l’organizzazione di una medicina di gruppo, consente a un medico di servire fino a 1.800 persone. Il cambiamento è così travolgente perchè è rapido e le persone sono un po’ restie perchè non c’è questa facilità nell’adattarsi – spiega Marabini –. Solo nel 2019 avevamo 1.350 assistiti per medico, oggi andiamo verso i 1.500 di media, e a Faenza ci sono cinque medici che ne hanno 1.800. A Faenza con il bando di aprile si sono convenzionati 3 medici (Michelangelo Di Carlo, Carlotta Assirelli e Antonio Fabbri, nda), il che significa che potrebbero assorbire la richiesta di 4.000 pazienti, ma non ci sono oggi 4.000 pazienti senza medico a Faenza".

La ‘rivoluzione’ nell’organizzazione sanitaria toccherà necessariamente le nuove risposte assistenziali che Ausl Romagna sta approntando: "Per il territorio abbiamo come risposta le Case di comunità, le Centrali operative territoriali, la centrale 116117, l’Uca con medico e infermiere. Poi ci sono i nuclei di cure primarie – aggiunge Marabini –. La risposta che viene data all’utenza è estremamente importante dal punto di vista territoriale, ma non è che oggi va in pensione un medico e domani c’è la casa della salute. Si tratta di strumenti che necessitano di un tempo specifico e sono cose diverse rispetto a quello che le persone si aspettano".

