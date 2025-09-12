Da 50 anni leader nel tendaggio

Da ormai 50 anni, Mengozzi e Mazzoni srl è specializzata nella produzione, distribuzione e installazione di zanzariere, tende da sole, tapparelle, veneziane, chiusure di sicurezza, porte e soluzioni per l’outdoor. L’azienda nasce nel 1975 dalla volontà imprenditoriale dei coniugi Gino Mengozzi e Adriana Mazzoni, che svolgevano un’attività di riparazioni in corso Matteotti a Faenza, tecnologicamente sviluppata e fortemente ampliata nel corso degli anni dalle figlie, Emanuela e Maria Grazia.

"La nostra avventura – ha raccontato il fondatore Gino Mengozzi – ebbe inizio appunto nel 1975, quando, con appena 500mila lire, con mia moglie Adriana iniziammo a Faenza, l’attività di piccole manutenzioni per la casa, riparazione di tapparelle e sistemazione e pulizia delle tende alla veneziana. Aprimmo la prima sede in corso Matteotti 60. Sede che, oggi come allora, è ancora la nostra casa. La nostra ambizione era di fare le cose per bene, lavorando con dedizione nel nostro territorio. Questo approccio generò un passaparola positivo, che ci portò presto nuovi clienti".

Il marchio aziendale diventò ben preso identificabile: "Con le due MM sovrapposte, fu disegnato da nostra figlia maggiore, Emanuela, ispirandosi al logo della Rolls Royce. La prima espansione arrivò con le zanzariere e le tende da sole, che ampliarono la nostra gamma di prodotti, ovvero tapparelle e tende veneziane. Negli anni 2000 poi, sono stati fatti altri importanti passi in avanti. In particolare abbiamo costruito il capannone in via Proventa, sede attuale della Mengozzi e Mazzoni, e abbiamo acquistato macchine all’avanguardia per far fronte alle richieste, sempre maggiori, di ordini".

Gli inizi furono importanti: "Ricordiamo ancora – ha proseguito Gino Mengozzi – le prime fiere, i festival di paese e le celebrazioni annuali del nostro territorio. All’epoca non pensavamo nemmeno di varcare i confini provinciali e invece siamo riusciti ad allargare il nostro orizzonte, che ora spazia da Forlì a Ferrara, da Bologna e Rimini, fino a Ravenna. La nostra proposta si è ampliata e, offrendo vari servizi al cliente, lo abbiamo affiancato in ogni fase del progetto, con consulenza, progettazione, posa e post-vendita, per garantire risultati eccellenti e un rapporto basato su fiducia e soddisfazione reciproca".

Mengozzi e Mazzoni srl conta 15 addetti, con 4 presenze femminili e 6 giovani di diverse nazionalità: "Le nostre figlie hanno sempre lavorato con noi, crescendo e valorizzando l’attività fino a creare altre due nuove realtà, ampliando l’offerta nel mondo delle schermature solari, delle finestre e dei tendaggi per la casa. Maria Grazia, la minore, particolarmente predisposta alla vendita e con un gusto estetico spiccato nell’arredare, ora guida Mgm Atelier, specializzata in tende, tessuti e complementi d’arredo. Emanuela, la maggiore, incline all’innovazione e alle sfide, ha fondato nel 2012 Lupak Metal, la prima azienda monoprodotto in Italia nella produzione di sistemi di schermatura solare frangisole in alluminio per esterni".

Venerdì prossimo Mengozzi e Mazzoni srl festeggerà i 50 anni di attività: "Con orgoglio – ha aggiunto Gino Mengozzi – festeggiamo i 50 anni di attività insieme al nostro team, diretto da Mirko Malavolti che ci ha guidato in questi anni, insieme ai nostri fornitori e a tutti i collaboratori, a cui va la nostra rinnovata stima e fiducia".