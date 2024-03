Da aprile il netturbino passerà ogni settimana

Cambia la frequenza della raccolta differenziata di carta e cartone e plastica e lattine. Era già stato anticipato, ora mancano pochi giorni: il calendario dei ritiri infatti verrà modificato a partire da lunedì 1 aprile. Si passa da una volta ogni due settimane a una volta a settimana. Direzione opposta per carta e cartone per le attività del centro storico e del Borgo Durbecco, che sarà ridotta da 6 giorni su 7 a 3 su 7, e avverrà il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

"A quasi un anno dall’attivazione del ‘porta a porta’, che ha portato a un aumento di 10 punti percentuali di raccolta differenziata fino a superare il 70% – scrive Hera in una nota –, l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre alcune rimodulazioni del servizio domiciliare. Da lunedì 1° aprile, nelle zone del centro urbano (calendari rosa, giallo, marrone e viola) le frequenze di raccolta della ‘carta e cartone’ e di ‘plastica e lattine’ passeranno da ogni due settimane a settimanali. Per il resto del territorio, invece, la raccolta resterà ogni due settimane, ma con la possibilità di richiedere contenitori aggiuntivi per questo tipo di rifiuti".

Di questa modifica si parlava da un po’ e del resto il passaggio dai cassonetti stradali al porta a porta non è stato indolore a Faenza, con lamentele e difficoltà. Si tratta di problemi che tanti territori hanno vissuto negli ultimi anni, col passaggio ai nuovi sistemi di raccolta che puntano ad aumentare le percentuali di rifiuti differenziati. A Faenza in particolare l’alluvione ha poi stravolto i piani per qualche mese, con il ritorno dei cassonetti per qualche mese dopo l’evento di maggio.

"L’aumento delle frequenze ha reso necessaria la modifica di alcuni calendari di raccolta – prosegue Hera –: per questo a tutte le utenze (famiglie e attività) delle zone residenziali nel mese di marzo sono stati distribuiti il volantino informativo e il calendario con le nuove giornate. Un nuovo calendario è stato distribuito anche nella zona industriale, sebbene le frequenze rimangano invariate".

Per quanto riguarda la riduzione della raccolta di carta e cartone per le attività del centro storico e del Borgo Durbecco, invece, Hera scrive di aver preso la decisione "a seguito di un’indagine di verifica di utilizzo del servizio e dai controlli effettuati sui conferimenti", in base alla "frequenza di raccolta di carta e cartone per le attività del centro storico e del Borgo Durbecco".

Per dubbi e informazioni Hera invita a consultare www.ilrifiutologo.it, oppure la sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune. È inoltre possibile chiamare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.