Da Area C il verde dura per sempre

Area C è una srl di Faenza che si occupa di risolvere i problemi di gestione quotidiana, dai servizi di igiene, alla gestione del verde e fino alla prevenzione, il tutto per migliorare l’immagine degli uffici. Area C, che può essere rappresentata oggi dalla frase "Arredi verdi e naturali che durano per sempre", ha inaugurato in questi giorni la nuova sede. Questa giovane realtà locale, fondata nel 2016 da Andrea Cavina, è stata capace di affermarsi sul territorio nazionale in appena 7 anni di attività. Quello che in origine era un unico shop online (lindoshop.it), oggi si è sdoppiato, e la famiglia di Area C srl comprende anche edenaria.it, una piccola oasi dove trovare la più ampia gamma di prodotti in verde stabilizzato in pronta consegna in Italia. Il verde stabilizzato, appunto: "La stabilizzazione – ha spiegato Andrea Cavina – è un processo naturale con cui le piante assorbono una speciale miscela di conservanti biodegradabili, che sostituiscono la linfa e l’acqua dei vegetali. È la natura che si ferma per conservare nel tempo tutta la sua originale bellezza. Grazie a questo innovativo processo i fiori, le foglie e le piante mantengono la loro freschezza, senza alcun bisogno di manutenzione, acqua o luce del sole".

La nuova sede di Area C si trova in via Proventa a Faenza. Uno spazio più che raddoppiato rispetto alla precedente sede, capace di comprendere il magazzino, il nuovo laboratorio artigiano, gli uffici e uno showroom, dove vengono esposte tutte le creazioni. Per i clienti sarà così possibile toccare con mano i materiali e vedere esempi di bonsai, piante e installazioni. Sarà inoltre possibile acquistare bouquet, mazzi, fiori, quadri e centrotavola, capaci di non sfiorire e in grado di rappresentare un’originale idea regalo. La sala espositiva è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 (appuntamento obbligatorio). Edenaria, che rappresenta il brand di riferimento per i prodotti sempreverdi, dà vita alle idee dei propri clienti grazie a una produzione artigianale e a standard qualitativi elevatissimi. Le soluzioni di arredo vengono studiate su misura, basandosi sulle esigenze degli acquirenti.

"Senza dubbio – prosegue Cavina – il nostro punto di forza è il servizio clienti. Non abbiamo call center lontani o reti commerciali. Siamo persone con esperienza a cui rivolgersi direttamente ogni volta che c’è bisogno. I nostri ragazzi sono sempre a disposizione per spiegare i prodotti, dare suggerimenti d’acquisto o preparare preventivi personalizzati e gratuiti. Ciò che ci contraddistingue è la passione per il design d’interni e gli arredi naturali, e cerchiamo quindi di trasmetterla anche ai potenziali clienti".

Dal 2016 sono cambiate molte cose e il settore green è oggi predominante. Questo è stato possibile grazie alla sempre maggiore sensibilità rispetto al tema ambientale. Cosa collega il verde stabilizzato e la sensibilità ambientale? "Tutti i prodotti stabilizzati che vendiamo sono eco-friendly. Non viene utilizzata plastica in nessuna realizzazione, parete o composizione. Il verde stabilizzato è naturale al 100% e lascia un’impronta di Co2 molto bassa, specialmente rispetto al verde vivo". Area C sarà presente alla fiera ‘Il mondo creativo’, che si terrà a Bologna dal 23 al 26 novembre. Un’occasione in più per vedere dal vivo i prodotti sfusi, oltre ad un’opportunità per guardare le dimostrazioni dei nostri artigiani e floral designer.