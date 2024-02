Da associazione culturale a lista civica ’Con voi. Insieme per ripartire’

Da Associazione culturale a lista civica. È questo il percorso che, in poche settimane, ha trasformato ’Con voi – Insieme per ripartire’ nel movimento politico indipendente che si presenterà a Conselice con un proprio candidato in vista delle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. L’identità del prescelto o della prescelta, sarà svelata a breve, il 7 marzo prossimo.

"La straordinaria risposta della gente, sfociata nella presenza di oltre 300 partecipanti alla serata di presentazione dell’associazione al Romagna Karting il 10 gennaio scorso – spiega Alice Fusco, presidente di ’Con voi – Insieme per ripartire’ - è stata la scintilla che ha acceso l’idea di prenderci un impegno più grande con le comunità di Conselice, Lavezzola e San Patrizio". Fusco, è stata eletta presidente all’unanimità da parte dei 20 soci fondatori "perché giovane – spiega - assolutamente neutrale in campo politico e impegnata da anni nell’ambito del volontariato territoriale". La neutralità è la caratteristica che contraddistingue anche la lista civica. "Come già ribadito più volte – aggiunge - siamo una vera lista civica, non abbiamo un ordinamento politico, ci siamo dissociati dall’appoggio dei partiti e teniamo duro su questo. Alcuni dei soci che hanno fondato l’associazione provengono da diverse aree politiche di destra, centro, sinistra. Poi c’è chi, come me, non ha mai avuto esperienze politiche di nessun genere. Il nostro – continua - sarà un progetto civico vero dove, al posto delle ormai anacronistiche logiche di partito, conteranno le persone e i fatti. Lo abbiamo sempre dichiarato: con noi il dialogo sarà aperto a tutti coloro che hanno a cuore il bene del territorio e sentono di poter dare il proprio contributo per scrivere una nuova pagina nella storia di Conselice, Lavezzola e San Patrizio".

Importante, fino ad ora è stato il supporto offerto dai conselicesi che hanno contattato l’associazione, ora lista civica, sui canali messi a disposizione. "È bello percepire ogni giorno l’entusiasmo e l’attivismo della gente – sottolinea Fusco –. Dalle parole di supporto a quella fiducia che traspare negli sguardi per materializzare il sogno di garantire al territorio un futuro migliore.". L’associazione ’Con voi – Insieme per Ripartire’ si è costituita nel gennaio scorso per farsi portavoce di una serie di istanze e necessità arrivate dalla comunità dopo l’alluvione di maggio. "Nella primavera del 2023 abbiamo vissuto una delle pagine più nere della storia moderna conselicese – precisa Fusco –. Ma al cospetto di una criticità dalle proporzioni enormi la risposta della comunità si è distinta per spirito di solidarietà e coesione. Così abbiamo capito che insieme potevamo davvero fare qualcosa di importante. Un dialogo e un confronto continuo che ha dato il via ad un’aggregazione spontanea e crescente".

Monia Savioli