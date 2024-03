Da Bagnacavallo fino a Parigi. Apre la mostra di Carlo Polgrossi

Giovedì 28 marzo alle 17, al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, aprirà al pubblico la mostra ’Fine dell’utopia’ dedicata all’opera pittorica dell’artista Carlo Polgrossi, una delle personalità più significative del panorama artistico bagnacavallese degli ultimi sessant’anni.

Carlo Polgrossi ha costruito il suo linguaggio artistico trasferendosi a Parigi negli anni ‘50, dove ebbe l’occasione di entrare in contatto con le opere di Nicolas de Staël e con gli artisti del gruppo CO.BR.A, successivamente connotando il suo lavoro di elementi surrealistici e giungendo infine ad una metafisica attraverso la quale raccontare la condizione umana tramite pennellate pervase di malinconia e ironia.

Dopo aver esposto nel corso della sua carriera in numerose mostre in Italia e in Europa, e dopo aver eseguito due grandi dipinti murali nel 1976 e 1980 per la chiesa di Santa Maria in Boncellino, giunge ora il momento di una mostra personale negli spazi espositivi del Museo civico della sua città che con questo evento inaugura la programmazione espositiva del 2024, incentrata sul paesaggio umano, tappa finale del percorso triennale che ha caratterizzato la proposta culturale sostenuta dall’Amministrazione comunale.

Un percorso iniziato nel 2022 che il Museo intende proseguire con la valorizzazione delle eccellenze del proprio territorio e della propria storia ospitando in questa occasione i dipinti ad olio realizzati nel suo ultimo ciclo di lavori da un artista al quale si deve anche la nascita, ormai quasi 50 anni fa, e lo sviluppo del Centro Culturale Polivalente all’interno del quale oggi trovano spazio la Pinacoteca, la Biblioteca, l’Archivio storico, il Fondo antico manoscritti e rari e la Fototec@. Dalla metà degli anni Sessanta in poi Carlo Polgrossi ha tenuto numerose mostre personali e collettive.

La mostra osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì e venerdì 10-12 e 15-18, sabato e domenica10-12 e 15-19, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio 10-12 e 15-19. Ingresso gratuito, info: 0545-280911/13.