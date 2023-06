"Da barman a volontario, così porto aiuti agli alluvionati"

Sono tante, tantissime le persone che ha aiutato e che sta continuando ad aiutare. Marco Levantesi, barman di Massa Lombarda, si è trovato coinvolto quasi per caso, nel sostenere i tanti alluvionati. Per ogni donazione ricevuta documenta, attraverso i video postati nella sua pagina facebook, l’avvenuta consegna del materiale nelle mani di chi ne ha bisogno. "In questo modo – sottolinea – la trasparenza è massima e la gente che mi affida il suo denaro è soddisfatta perché sa in che modo è stato speso".

Marco stava aiutando a sistemare i sacchi di sabbia a protezione di alcune case a Massa Lombarda quando è arrivata la prima telefonata di richiesta di aiuto. "A Fruges sono stati sfollati in 5-600 nelle scuole medie di Massa – racconta –. Mi hanno chiamato perché mancava l’acqua. Così, con il mio furgone ho raggiunto un supermercato e ne ho comprato due bancali e mezzo". Poi un’altra telefonata sempre per chiedere acqua ma, questa volta, da Lugo. "In seguito sono arrivate richieste per gli stivali di gomma – continua – e per altro materiale. A un certo punto ho detto: ditemi quello che vi serve che lo vado a comprare". Quando le risorse disponibili sul suo conto corrente hanno iniziato a scarseggiare, Marco ha deciso a chiedere aiuto ai tanti contatti accumulati, anche all’estero, grazie agli eventi a cui ha partecipato. "La prima donazione è arrivata da un commercialista di Ravenna che mi ha affidato 400 euro. Poi ne sono arrivate tante altre. Credo – precisa – di aver movimentato fino ad ora 50.000 euro. Ogni acquisto è stato documentato. La catena che si è creata mi ha permesso di acquistare carriole, tira acqua, idropulitrici, cibo e ora tante lavatrici. Ogni volta che consegno, faccio un video e lo posto, inquadrando chi riceve il materiale. C’è tanta brava gente che ha voglia di aiutare ed è giusto che abbiano un riscontro. Il mio è un aiuto diretto, non mediato". Marco segue le esigenze, spostandosi sul territorio e girando da Conselice, a Sant’Agata. "Ora, prima di dare voglio accertarmi che quello che mi è stato chiesto sia davvero necessario – precisa –. Questa è la difficoltà attuale che porta via tempo nel fare i sopralluoghi. Per Anna e Dante ad esempio, che vivono soli a Sant’Agata, sto acquistando tutto, perché non hanno più niente". La sua giornata inizia presto e finisce alle 23, sempre in giro, a caricare e scaricare, come volontario. Nel fine settimana lavora. "Le telefonate sono continue anche ora. Fino a quando ci sarà margine – conclude – continuerò ad aiutare".

Monia Savioli