Da Beethoven a Schubert. Giada e il suo violoncello

Per la Stagione 2024/2025 di ’Capire la musica’, alle 21 di stasera avrà luogo un concerto in occasione della Festa della Donna, presso la sala Corelli del teatro Alighieri. Lo scopo dello spettacolo è quello di dare il giusto valore alla figura della donna, dai successi alle sfide, alla lotta contro discriminazioni e violenze, denunciando le ingiustizie che ancora perdurano.

La serata sarà dedicata all’impegno di Linea Rosa nei confronti delle donne vittime di violenza e alla sensibilizzazione del dramma vissuto da loro e dai loro familiari, che vivono una ferita inguaribile. Protagonista di questo evento sarà la giovane violoncellista cesenate Giada Moretti. Nel programma Beethoven con la ’Sonata per violoncello e pianoforte in re maggiore Op. 102, No. 2’ e Schubert con la ’Sonata per violoncello e pianoforte D.821 “Arpeggione”. Biglietti:posti non numerati 12 euro intero, 8 ridotto, 5 giovani.