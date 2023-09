Da Bergamo per sposarsi a Punta Marina

Sono originari, vivono e lavorano nella provincia di Bergamo (Comune di Scanzorosciate), ma hanno deciso di sposarsi a Punta Marina, la spiaggia che ha contribuito a cementare il loro amore. Francesca Barcella, 47 anni, e Michele Signorelli di 48 convoleranno a nozze domani alle 18 nello stabilimento Bbk, davanti a circa 120 invitati di cui una novantina in arrivo dalla provincia lombarda. Tra questi ultimi ci sarà anche il celebrante, presidente della locale sezione Alpini. Una cerimonia nuziale, con scambio delle fedi, che suggella il matrimonio civile celebrato lo scorso 27 maggio, in Comune, dal sindaco di Bergamo.

Francesca – dipendente della Confesercenti di Bergamo – aveva tre anni quando dalla Lombardia ha iniziato a trascorrere le vacanze a Punta Marina con la sua famiglia: vale a dire 44 anni fa e da allora non ha più saltato un’estate, talvolta non disdegnando festività come Pasqua e Capodanno. Quando ha conosciuto Michele erano poco più che diciottenni. Poi, dopo essersi persi di vista per diversi anni, si sono ritrovati grazie a un amico comune: era l’aprile del 2015 e da allora non si sono più lasciati. Da quell’istante anche Michele, responsabile vendite nel settore della moda, si è innamorato della riviera e del cibo romagnolo e ha cominciato a frequentare la spiaggia di Punta, ospiti fissi del bagno 4 Venti. Domani, davanti a figli, nipoti, amici di Bergamo e di Ravenna, oltre al loro, giureranno amore eterno anche alla Romagna.