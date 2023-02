Quasi 50 anni fa, Anteo Malvasio, direttore emerito della Caritas a Ravenna, mi chiamò, per chiedermi aiuto, dato che io stavo promuovendo con successo mercatini vari in Santa Maria in Porto in aiuto dei poveri; desiderava anche lui dar vita a questa bella iniziativa in Caritas.

Dato il buon impatto di questa esperienza, passati gli anni e completato il mio servizio a Santa Maria in Porto, subentra come direttore Caritas don Alberto Brunelli e fui chiamata da lui ad assumere la responsabilità e l’animazione proprio del mercatino presso il centro Caritas, un servizio durato fino alla fine del 2022. Don Alberto potrebbe testimoniare meglio di me i risultati economici dei suoi anni di direzione della Caritas, che furono davvero consolanti, confortanti e di grande aiuto per le povertà da curare: in quel ridottissimo spazio si è trovato il modo di sistemare tutto l’abbondante materiale in arrivo, generosamente donato da tanti amici.

Poi a don Alberto, chiamato a più alti incarichi, è subentrato don Alain, con cui il 31 dicembre 2022 abbiamo concluso questa bellissima esperienza, che, ne sono certa, ha dato una bella prova di serietà, carità, amore al prossimo ed è così che, il bruco che offriva solo piccoli spazi oggi, come emporio, si è tramutato in splendida farfalla. Voglio e debbo ringraziare chi, con me ha reso possibile questa realtà. Sin dall’inizio hanno collaborato con me Cristina, Silvia, Paola, Brunella, Miriam. Un quintetto da favola. Durante il covid, per paura del contagio, hanno sospeso la loro opera che nulla toglie al bene fatto prima con costante generosità. Con me, è rimasta Brunella, alla quale si è aggiunto Pier Paolo, che ha dato un apporto molto grande su tutta la linea con umiltà, pazienza, carità verso tutti i bisognosi. Nonostante i due anni di covid difficili, non abbiamo mollato e il mercatino ha continuato senza interruzioni a darsi e a dare.

Davvero quel piccolo “bruco” ora, si è trasformato in “farfalla” nella nuova sede dell’Emporio, molto più spaziosa, funzionale e dignitosa farà faville. Certo, noi chiudiamo le porte di questo piccolo spazio con un po’ di rammarico e un bel magone, ma comprendiamo che la farfalla deve poter volare in alto ed essere un bel segno di crescita e di attrazione, perché anche i poveri abbiano una dignità e una accoglienza più adeguata e rispettosa.

Lidia Spadoni

ex responsabile del mercatino della Caritas