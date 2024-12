Da caserma a giardino pubblico. Aperto il parco di via Nino Bixio. In autunno arriveranno gli alberi

Il nuovo parco Francesca da Polenta, nato dalla riqualificazione dell’ex caserma Dante Alighieri, è aperto. Dopo anni di lavori, ritardi e anche qualche imprevisto, l’area, di 15mila metri quadrati in pieno centro, è stata restituita alla città, anche se, per vedere prato e alberi bisognerà aspettare ancora. La piantumazione è prevista infatti in autunno e l’erba, già piantata, spunterà nei prossimi mesi. I lavori erano iniziati nel 2018 e la conclusione era stata annunciata per il 2021. A ritardare il programma era stato anche il ritrovamento, nel sottosuolo, di alcune cisterne con all’interno combustibili, che avevano contaminato il terreno. Sono stati necessari interventi di messa in sicurezza e di isolamento del terreno compromesso, così da poter fruire di tutta l’area.

A fare da cicerone, ieri mattina, è stata l’assessora Federica Del Conte. "Questo – ha sottolineato – è il primo intervento di rigenerazione urbana all’interno delle mura cittadine. L’area era cementificata e completamente pavimentata, era un’enorme isola di calore, soprattutto in estate. Abbiamo rimosso cinquanta centimetri di macerie e creato percorsi con superfici tutte permeabili, perché possano assorbire l’acqua quando piove. È stato un intervento da 3 milioni di euro ed è stato cofinanziato al 50% dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, con l’ausilio della Regione". Il parco ha due ingressi, da via Port’Aurea e da via Nino Bixio, e possono accedervi pedoni, ciclisti e animali al guinzaglio. È completamente illuminato e aperto, in questa prima fase, dalle 7.30 fino al tramonto, quindi le 17.30 circa, con l’intento di ampliare gli orari. La chiusura e l’apertura sono affidate all’Associazione nazionale carabinieri. L’area giochi è allestita e sono presenti alcune delle ventinove panchine che saranno distribuite in tutto il giardino. La piantumazione è stata finanziata dal precedente Governo nell’ambito di un progetto più ampio che coinvolge anche altri parchi, oltre alla riqualificazione di piazza Mameli. Su una zona leggermente sopraelevata, in corrispondenza del suolo in cui sono state rinvenute le cisterne, verranno piantumati arbusti e alberi da frutto con radici che non mettono a rischio la schermatura sottostante. Nell’area, al posto dell’edificio sulla destra, entrando da via Port’Aurea, verranno realizzati, in futuro, un auditorium con un centinaio di posti e un bar.

I lavori all’ex caserma sono stati anche il pretesto per una serie di indagini di carattere archeologico. "Si è trattato di una campagna non invasiva – ha spiegato Luca Leonelli, ingegnere degli uffici tecnici del Comune – effettuata con georadar e carotaggi fino a dieci metri di profondità. I risultati dell’indagine verranno presentati pubblicamente".

Annamaria Corrado