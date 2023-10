Da Classe al porto. Riqualificazione della SS67. I lavori al via l’11 ottobre

Anas ha definito la data dell’11 ottobre per l’avvio del primo stralcio dei lavori di riqualificazione della SS67 Tosco Romagnola dall’abitato di Classe al porto di Ravenna. Un investimento da 43 milioni di euro, che diventeranno complessivamente 66 con il secondo stralcio che prevede l’adeguamento del ponte sui Fiumi Uniti. Soddisfatto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini: "Dopo anni, si sono sbloccati gli interventi per l’ammodernamento delle infrastrutture stradali intorno a Ravenna, snodo di grande rilevanza per il traffico di attraversamento lungo la costa adriatica, ma anche per garantire i collegamenti del porto con il resto del territorio regionale e dell’intero Paese. È il risultato dell’impegno di Regione, Comune e Provincia, e di Anas che ringrazio".

Corsini si riferisce alla partenza del conto alla rovescia per la riqualificazione e il miglioramento della sicurezza di due arterie strategiche per il Ravennate: oltre alla SS67, la tangenziale di Ravenna i cui lavori (81 milioni) sono stati avviati. "Sono sette anni che ci battiamo per questo esito. E finalmente ora si raccolgono i frutti di un lavoro di squadra" aggiunge il sindaco Michele de Pascale. Per il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Daniele Rossi, "si completa il grande disegno di una vera intermodalità del porto di Ravenna, dopo l’ammodernamento delle banchine e gli scali merci in destra e sinistra del canale Candiano". Anas ha, dunque, iniziato a fare quello che ci si aspettava da tempo, i cantieri sono partiti e in questo caso riguardano l’accesso diretto alla parte destra del canale Candiano, dove si trovano terminal commerciali importanti.

I lavori prevedono l’ampliamento della sede stradale dal viadotto di Classe fino allo svincolo ’Punta Marina Lido Adriano’, per uno sviluppo complessivo di poco più di 5 chilometri, con due carreggiate separate costituite ciascuna da due corsie di marcia, l’adeguamento degli svincoli esistenti e la razionalizzazione degli accessi. Il progetto rientra tra gli interventi di miglioramento del sistema tangenziale di Ravenna, su cui confluiscono numerose autostrade e strade principali che collegano il porto con importanti nodi interni ed esterni alla regione: l’autostrada A14, la SS16 Adriatica, la SS67 Tosco Romagnola, la SS3Bis Tiberina, la SS309dir Romea e la SS309 Romea.

Maria Vittoria Venturelli