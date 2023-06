Da domani a Lido Adriano in servizio la dottoressa Maria Valeria Varela

Entra in servizio da domani il nuovo medico di Medicina generale presso la Casa della Salute di Lido Adriano (via Tono Zancanaro 155). Si tratta della dottoressa Maria Valeria Varela che ha lavorato per 18 anni presso il pronto soccorso e il 118 di Rimini.

Il dottor Giorgio Ravaglia, sino ad ora presente nella Casa della Comunità di Lido Adriano, proseguirà la propria attività di Medico di Medicina Generale unicamente presso l’ambulatorio di Classe sito in Via Classense 76D.

Si ricordano le modalità operative per effettuare la scelta del medico: fascicolo sanitario elettronico (www.fascicolo-sanitario.it); posta elettronica a [email protected]; telefono per appuntamento 0544286661.