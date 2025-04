Da domani a martedì iniziative alla libreria Longo

La libreria Longo festeggia la apertura della nuova sede di piazzetta degli Ariani con alcune iniziative.

Appuntamento per domani alle 17. "Dopo i saluti istituzionali – si legge in una nota di Angela e Alberta Longo – avremo come ospiti alcuni dei nostri amici librai sia emiliani che romagnoli e questo ci rende felicissime. I festeggiamenti continueranno lunedì 7 aprile alle 18.45 con il gruppo di lettura più bello del mondo per la discussione di Shy di Max Porter edito da Sellerio e si concluderanno martedì 8 con un appuntamento dedicato ai più piccoli (dai sei anni su): dalle 17 alle 19 in piazzetta si potranno provare, proprio giocandoci, i giochi da tavola fatti in ceramica grazie all’associazione Lucertola ludens e grazie a Cemea, cooperativa di Cagliari, con il progetto Clas, ceramiche ludiche artigianato sociale".