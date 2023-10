Da domani chiude la via Bonifica

Domani sarà chiusa la via Bonifica nell’ambito del proseguimento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della strada nel tratto tra Porto Fuori e Lido Adriano. L’intervento prevede l’allargamento della sede stradale per un tratto di circa quattro chilometri e la realizzazione di un percorso ciclabile. L’investimento, del Comune di Ravenna, ammonta a 3,3 milioni. Contestualmente partiranno anche, a cura di Hera, i lavori di riqualificazione della rete dell’acquedotto e di un tratto della rete gas. Le opere, che comportano un ulteriore investimento di 1,9 milioni, in questo caso da parte di Hera, consistono nella riqualificazione di oltre 3,5 chilometri di rete acquedottistica, con la posa di nuove tubazioni più grandi e performanti, in ghisa, e la riqualificazione di 350 metri di rete gas dal civico 90 al civico 106. Saranno rifatti inoltre tutti gli allacci all’utenza (per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie sono attivi 24 ore su 24 i numeri di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione e 800.713.666 per gli interventi gas).