Da domani incontri con l’autore Il via con Wu Ming e Corzani

Anche quest’anno il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo sarà la cornice ideale per la rassegna estiva Bibliocaffé, fatta di incontri letterari, sempre alle ore 21, curata dalla biblioteca comunale ’Taroni’.

Si parte domani con il collettivo Wu Ming che presenterà insieme a Valerio Corzani, storico presentatore di Rai Radio 3, l’ultima produzione letteraria ’Ufo 78’ edita da Einaudi. In collaborazione con Rapsodia librieventi. Mercoledì 5 luglio, in collaborazione con La Bottega dello Sguardo, la serata vedrà protagonisti i racconti dei partecipanti al laboratorio di scrittura ’Camminare la storia’, che verranno resi drammaturgicamente da Renata M. Molinari. Lunedì 10 luglio sarà ospite Antonella Lattanzi che, accompagnata da Elia Brusi, presenterà il suo ultimo romanzo ’Cose che non si raccontano’, anch’esso edito da Einaudi.

Iniziativa in collaborazione con Rapsodia librieventi. La rassegna si concluderà il 17 luglio con la premiazione dei racconti in 10 righe.