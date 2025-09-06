Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Ravenna
CronacaDa domani riapre il Podere Pantaleone
6 set 2025
MONIA SAVIOLI
Da domani riapre il Podere Pantaleone

Bagnacavallo, fino al 12 ottobre sarà visitabile ogni domenica pomeriggio, con ingresso libero. Ecco le iniziative

Con l’arrivo dell’autunno l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede del Ceas Bassa Romagna e riconosciuta come Zona di Protezione Speciale e Area di Riequilibrio Ecologico, torna ad aprire le sue porte al pubblico. Dopo la consueta chiusura estiva, dal 7 settembre al 12 ottobre sarà visitabile ogni domenica pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, con ingresso libero e gratuito. Il periodo della riapertura coincide con la fioritura dell’edera, che colora i sentieri con i suoi grappoli giallastri e richiama una moltitudine di insetti impollinatori. Nei prati si possono incontrare anche le tartarughe di terra, perché dal 2023 l’oasi è divenuta area di rilascio controllato per esemplari privi di certificazione Cites, molti dei quali salvati dopo l’alluvione. Questi animali non possono essere detenuti privatamente e, se rinvenuti all’esterno, vanno segnalati e riportati al Pantaleone. La stagione di apertura sarà arricchita da diverse iniziative: il 20 settembre, in occasione del festival ’Di storia in storia’, i bambini potranno partecipare a laboratori e spettacoli dedicati al lupo, mentre tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre si rinnoverà l’appuntamento con ’Il vino dal bosco alla cantina”, che unisce la visita all’oasi alla passeggiata tra le vigne e agli assaggi presso la cantina Longanesi. In autunno, inoltre, l’oasi sarà tra i luoghi protagonisti di ’Giardini Segreti’. All’ingresso i visitatori saranno accolti dalla grande scultura in legno ’Il guardiano del bosco’, realizzata dall’artista Giovanna Morelli e ispirata alla figura del vecchio proprietario Pavlèna. Nel cortile, una panchina dedicata a Ivano Marescotti ricorda l’attore e regista. Informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico (0545 280898) o Podere Pantaleone (347 4585280), turismo@unione.labassaromagna.it o info@poderepantaleone.it.

