Da domani riapre il Podere Pantaleone

Con l’arrivo dell’autunno l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede del Ceas Bassa Romagna e riconosciuta come Zona di Protezione Speciale e Area di Riequilibrio Ecologico, torna ad aprire le sue porte al pubblico. Dopo la consueta chiusura estiva, dal 7 settembre al 12 ottobre sarà visitabile ogni domenica pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, con ingresso libero e gratuito. Il periodo della riapertura coincide con la fioritura dell’edera, che colora i sentieri con i suoi grappoli giallastri e richiama una moltitudine di insetti impollinatori. Nei prati si possono incontrare anche le tartarughe di terra, perché dal 2023 l’oasi è divenuta area di rilascio controllato per esemplari privi di certificazione Cites, molti dei quali salvati dopo l’alluvione. Questi animali non possono essere detenuti privatamente e, se rinvenuti all’esterno, vanno segnalati e riportati al Pantaleone. La stagione di apertura sarà arricchita da diverse iniziative: il 20 settembre, in occasione del festival ’Di storia in storia’, i bambini potranno partecipare a laboratori e spettacoli dedicati al lupo, mentre tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre si rinnoverà l’appuntamento con ’Il vino dal bosco alla cantina”, che unisce la visita all’oasi alla passeggiata tra le vigne e agli assaggi presso la cantina Longanesi. In autunno, inoltre, l’oasi sarà tra i luoghi protagonisti di ’Giardini Segreti’. All’ingresso i visitatori saranno accolti dalla grande scultura in legno ’Il guardiano del bosco’, realizzata dall’artista Giovanna Morelli e ispirata alla figura del vecchio proprietario Pavlèna. Nel cortile, una panchina dedicata a Ivano Marescotti ricorda l’attore e regista. Informazioni e prenotazioni Ufficio Turistico (0545 280898) o Podere Pantaleone (347 4585280), turismo@unione.labassaromagna.it o info@poderepantaleone.it.